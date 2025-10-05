РКН напомнил о правилах регистрации блогеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Процедура регистрации в перечне блогеров регулируется постановлением правительства России от 28 декабря 2024 года № 1963, передает Telegram-канал РКН. Регистрация начинается на портале госуслуг с подачи заявления и получения уникального номера для владельца канала.

Для подтверждения владения каналом владелец обязан использовать специально предоставляемую соцсетью программу, в случае Telegram – это бот. Через него владелец отправляет полученный номер, который сверяется Роскомнадзором с данными владельца. Бот также устанавливает маркировку А+.

Бот должен быть запущен именно владельцем канала и обладать необходимыми правами, которые определяет сама соцсеть. Цель этих мер – исключить возможность внесения чужих каналов в перечень без согласия их владельцев.

С 1 ноября 2024 года в перечне Роскомнадзора зарегистрировано 86 114 страниц во «ВКонтакте», 30 626 – в Telegram, 14 499 – на YouTube, 5465 – в TikTok, 12 799 – в «Одноклассниках», 5776 – на «Дзен», 2810 – на Likee, 1278 – на Rutube, 892 – на Twitch, 407 – на Yappy, 74 – на Pinterest, 78 – на «Пикабу», 38 – в LiveJournal.

