Колонны автомобилей направились в Тбилиси для участия в митинге оппозиции

Колонны автомобилей из регионов Грузии направились в Тбилиси на митинг
Жители разных регионов Грузии отправились на автомобилях в Тбилиси, чтобы принять участие в запланированной масштабной акции протеста оппозиции, сообщили местные каналы.
Местные телеканалы сообщают, что несколько колонн автомобилей с жителями регионов Грузии движутся в Тбилиси для участия в оппозиционной акции протеста, передает ТАСС.
Активисты едут в том числе из Аджарии, расположенной на западе страны. Некоторые из участников остановились вблизи города Гори, чтобы объединиться перед въездом в столицу.
Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в субботу, в день муниципальных выборов, заявляя о намерении «мирного свержения власти».
Ранее участники акции против итогов муниципальных выборов в Тбилиси перекрыли проспект Руставели, являющийся одной из центральных улиц города.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил о строжайшем ответе на попытки свержения власти.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ход и результат грузинских выборов имеют значение в том числе для России.