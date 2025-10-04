Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Запад» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Кировск, Шандриголово и Дерилово в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Противник при этом за неделю потерял свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 37 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

В результате действий подразделений Южной группировки освобождены Майское и Северск Малый в ДНР.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

За прошлую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1760 военнослужащих, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Степовое и Вербовое в Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 29 складов с боеприпасами и матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин, включая две американские машины пехоты Bradley и 14 артиллерийских орудий.

Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.

При этом ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций РЭБ, восемь складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в начале октября российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого они освободили Северск Малый в ДНР. А ранее Кировск в ДНР и Шандриголово на севере ДНР.