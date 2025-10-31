Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
В Севастополе число погибших при ЧП с плавкраном выросло
В Севастополя число жертв инцидента с плавучим краном выросло до трех, что подтверждено официально.
Количество погибших после опрокидывания плавучего крана в Южной бухте увеличилось до трех, передает ТАСС. Информацию подтвердили представители правоохранительных органов, подчеркнув, что трагедия унесла жизни еще двух человек по сравнению с первичными данными.
По словам представителей ведомств, «число погибших в деле об опрокидывании плавучего крана в Севастополе увеличилось до трех» – эта цитата прозвучала в официальном сообщении для СМИ.
Причины инцидента, а также подробности происшествия в настоящий момент выясняются. Местные службы продолжают разбирательство по факту опрокидывания плавкрана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе погибли два человека и более 20 пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи Крымского следственного отдела на транспорте на месте трагедии выяснили, что плавсредство работало с нарушениями.