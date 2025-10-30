Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
В Белгородской области четверо мирных жителей получили травмы из-за БПЛА
Четверо мужчин – жителей Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в селе Колыхалино Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю, пострадавший мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица был доставлен в областную клиническую больницу.
«В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в селе Казинка вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», – сказано в посте.
Кроме того, при атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия, он получил баротравму. В Шебекинской ЦРБ ему оказали помощь, от госпитализации он отказался.
В селе Бессоновка Белгородского района дрон атаковал служебный автобус, водитель получил баротравму, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода, добавил губернатор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам украинских дронов. В результате атак дронов ВСУ пострадали мирные жители Белгородской области. Вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией.