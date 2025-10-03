Фуллер заявил о планах Трампа оставить конфликт на Украине Европе

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер отметил, что Трамп фактически устранился от участия в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что нынешний президент США предоставил европейцам самим решать проблему, заявив: «Это ваша война, ребята, и удачи».

Фуллер указал, что у европейских чиновников возникло чувство отчаяния из-за такой позиции Соединенных Штатов. Он отметил отсутствие симпатий Трампа к Европе и критически высказался о лидерах стран Евросоюза, назвав их «семью гномами» и усомнившись в их статuse как настоящих лидеров.

По мнению Фуллера, Европа стала «самой опасной силой в мире» из-за своей склонности провоцировать военные конфликты, особо выделив Британию. Он считает, что Лондон хочет управлять действиями Вашингтона, несмотря на утрату статуса мировой империи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные специалисты уже оказывают поддержку Киеву при нанесении ударов вглубь территории России с использованием западных вооружений.

Президент США Дональд Трамп сохраняет негативное отношение к финансированию помощи Украине из средств американских налогоплательщиков и отдает предпочтение поставкам через союзников по НАТО.

Дональд Трамп также велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Киевом для нанесения ударов по целям вглубь России.