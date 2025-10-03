  • Новость часаКитайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом после распада СССР
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    В США «заморозили» обсуждение помощи Киеву из-за шатдауна
    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    36 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    3 октября 2025, 08:57 • Новости дня

    FT: Трамп приказал приготовиться передать Киеву разведданные для ударов вглубь России

    FT: Трамп приказал приготовиться передать Киеву разведданные по России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп велел ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной для нанесения Киевом ударов вглубь России, сообщает The Financial Times.

    Источники издания сообщают, что Трамп якобы отдал приказ приготовиться передать разведданные, но пока официального решения на этот счет нет, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что применять ракеты невозможно без участия американских военных.

    Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя.

    Путин также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    Комментарии (29)
    2 октября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    Комментарии (25)
    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью

    Макрон выступил за длительную задержку танкеров с нефтью из России

    Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    Президент Франции предложил в рамках коалиции задерживать суда, перевозящие российскую нефть, на длительный срок, передает ТАСС.

    Он заявил, что такие меры позволят уничтожить бизнес-модель перевозчиков и вынудят их менять логистику, что снизит эффективность транспортировки.

    Макрон отметил, что ранее Франция уже задержала у своих берегов танкер, следовавший из российского порта в Индию и шедший под «фальшивым флагом». По его словам, остановка судна на одну-две недели позволила подорвать поставки из России и проверить соответствие судна международным правилам.

    Он подчеркнул, что считает «теневой флот» отличной целью для повышения эффективности давления на Россию и предложил совместную работу с НАТО в рамках «коалиции желающих».

    Ранее несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что российские танкеры якобы превращаются в центры управления дронами, угрожающими европейским аэропортам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о задержании нефтяного танкера у берегов Франции.

    Комментарии (19)
    2 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль заверил, что российская сторона примет меры в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), подчеркнув готовность соответствующей реакции.

    Москва отреагирует «должным образом» на возможную передачу Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет реагировать Россия, заявил: «Должным образом».

    Подробности о возможных конкретных мерах или действиях со стороны Москвы Песков не уточнил. Он подчеркнул, что реакция российской стороны будет адекватной и исчерпывающей в случае реализации такого сценария.

    Напомним, накануне в Кремле заявили о контроле ситуации вокруг возможных поставок Украине ракет «Томагавк».

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что появление этих ракет на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Между тем военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    Комментарии (17)
    2 октября 2025, 15:32 • Новости дня
    Французский генерал предостерег НАТО от атак на самолеты России

    Генерал Паломеро предостерег НАТО от ударов по российским самолетам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, экс-начальник штаба Военно-воздушных сил Франции Жан-Поль Паломеро предостерег альянс от ударов по российским самолетам, которые якобы могут нарушить его воздушное пространство.

    Паломеро в беседе с изданием Newsweek выразил мнение, что главной задачей НАТО должна оставаться готовность к защите, без выхода за пределы необходимой обороны и эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    «НАТО не следует этого делать (сбивать российские самолеты)... НАТО должно быть готово действовать, но не превышать пределы необходимой обороны», – сказал генерал. Он отметил, что альянс должен демонстрировать силу, оперативно поднимая истребители для реагирования на возможные инциденты.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен призывала к готовности сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Отрадное после успешного вытеснения украинских военных из этого района.

    Российские военнослужащие полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

    «Сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российской армии», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что ведется зачистка территории Отрадного, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные угрозы. По его словам, российская армия закрепляется на новых позициях в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    По словам главы государства, первый раз подобная инициатива была озвучена в 1954 году в советский период, а второй раз – в 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, передает ТАСС.

    «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», – заявил Путин.

    «Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», – сказал президент. По его словам, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений был.

    «Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий. Он также отметил слом прежней системы глобальных правил.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Туск признал преимущество России перед Европой в силе духа
    Туск признал преимущество России перед Европой в силе духа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На встрече Европейского политического сообщества премьер-министр Польши Дональд Туск указал на психологическую стойкость России как ее главное преимущество в противостоянии с Европой.

    Во время дискуссии на встрече лидеров Европейского политического сообщества премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что единственным преимуществом России является ментальность, передает ТАСС.

    По словам Туска, Россия обладает психологическим преимуществом, так как готова к бою, самопожертвованию и страданиям. При этом польский премьер подчеркнул, что в экономическом и технологическом отношении Европа превосходит Россию.

    Туск также отметил, что Польша не стремится к эскалации конфликта на Украине и не заинтересована в противостоянии с Россией. Он назвал перемирие на Украине наивысшим приоритетом для своей страны. В то же время Туск выразил мнение, что поражение Украины в конфликте с Россией станет концом для Польши и Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты в Копенгагене переключили внимание с Дональда Туска на Виктора Орбана во время саммита ЕС. Роберт Фицо отменил поездку на этот саммит из-за проблем со здоровьем. Евросоюз поручил Еврокомиссии рассмотреть последствия возможного изъятия российских активов.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал простофилями российских граждан и бывших советских чиновников, которые после распада Советского Союза рассчитывали на установление «по-семейному хороших» отношений с Западом.

    «Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то – и я так думал – теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы... и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, [это] было несколько неожиданным», – цитирует ТАСС Путина.

    Глава государства подчеркнул, что эти ожидания не оправдались, Запад не был готов к таким отношениям, несмотря на перемены в политической системе России.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО

    Путин: Заявления о возможном нападении России на НАТО являются чушью

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, «чушью».

    «Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом», – подчеркнул он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что не верит, будто западные лидеры сами искренне считают возможным нападение России на НАТО. «Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО – в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – добавил президент.

    Ранее Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США

    Путин заявил о равном количестве ядерных зарядов на подлодках России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что у США больше подводных лодок, однако по числу ядерных боеголовок паритет соблюдается.

    Путин отметил разницу в политике размещения тактического ядерного оружия. По его словам, Россия размещает такие вооружения только в Белоруссии, тогда как США имеют соответствующее оружие и базы по всему миру, включая Европу и Турцию.

    «Мы нигде его (тактическое ядерное оружие – прим. ВЗГЛЯД) не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев – по всему миру, во всей Европе, в Турции, где только нет», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил о полной уверенности России в эффективности ядерного щита.

    Путин также объявил о готовности сохранить ограничения по договору о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул особую ответственность России и США за предотвращение новой мировой войны и отметил предложение о продлении ограничений по СНВ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Захарова задала вопрос Зеленскому о происхождении средств на оружие

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос главе киевского режима Владимиру Зеленскому о происхождения средств, предназначенных на сделку Киева и Вашингтона по оружию на 900 млрд долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Владимиру Зеленскому и его западным союзникам с вопросом о происхождении средств на сделку с США по закупке вооружений, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что глава киевского режима заявил о переговорах с Вашингтоном о приобретении американских вооружений для нужд ВСУ на сумму 900 млрд долларов.

    Во время брифинга она напрямую спросила: «Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством?» Далее Захарова обвинила украинские власти в том, что, по ее словам, они занимаются наемными убийствами и в первую очередь убивают собственных сограждан.

    Евросоюз решил выделить киевскому режиму 900 млн евро, полученных от доходов с российских активов.

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками.

    Мария Захарова назвала НАТО и Евросоюз спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым.

    Комментарии (0)
    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров. Подробности

    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России

    В Чехии проходят парламентские выборы. По данным опросов, большинство голосов получит партия экс-премьер-министра Андрея Бабиша, но для формирования правительства ему придется создать коалицию с другими партиями. Бабиш обещает радикальные перемены в экономике и сокращение военной помощи Украине. Эксперты предупреждают, что при Бабише разворота Праги на восток не будет, но можно рассчитывать на восстановление испорченных с Россией за последние годы отношений. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

