Додик рассказал о сильном впечатлении от речи Путина на «Валдае»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Додик заявил РИА «Новости», что его сильно впечатлила речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Додик подчеркнул, что особенно его заинтересовали объяснения Путина по поводу развития многополярного мира, где важны уважение к суверенитету, самобытности и интересам других государств, а также стремление к соглашениям вместо навязывания решений.

Он отметил, что Путин предоставил очень точный анализ развития многополярного мира и как президент мировой державы наиболее компетентен в вопросах международных отношений. Додик также добавил, что Путин проявил интерес ко всем поднятым вопросам, и выразил радость по поводу своего участия в мероприятии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обозначил принципы полицентричного мира. Путин заявил, что после распада СССР имел иллюзии относительно возможности построения равноправных отношений с Западом. Глава государства также сравнил количество ядерных зарядов на российских и американских подлодках.