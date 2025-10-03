Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.0 комментариев
Додик рассказал о сильном впечатлении от речи Путина на «Валдае»
Президент Республики Сербской Милорад Додик поделился впечатлениями от выступления Владимира Путина на форуме в Сочи, подчеркнув его глубокий анализ.
Додик заявил РИА «Новости», что его сильно впечатлила речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Додик подчеркнул, что особенно его заинтересовали объяснения Путина по поводу развития многополярного мира, где важны уважение к суверенитету, самобытности и интересам других государств, а также стремление к соглашениям вместо навязывания решений.
Он отметил, что Путин предоставил очень точный анализ развития многополярного мира и как президент мировой державы наиболее компетентен в вопросах международных отношений. Додик также добавил, что Путин проявил интерес ко всем поднятым вопросам, и выразил радость по поводу своего участия в мероприятии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обозначил принципы полицентричного мира. Путин заявил, что после распада СССР имел иллюзии относительно возможности построения равноправных отношений с Западом. Глава государства также сравнил количество ядерных зарядов на российских и американских подлодках.