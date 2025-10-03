Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными

Reuters: США не планировали поставки ракет Tomahawk Киеву из-за нехватки запасов

Tекст: Мария Иванова

Планы Вашингтона по поставке Украине крылатых ракет Tomahawk малореалистичны из-за того, что текущие запасы этого вооружения уже распределены между нуждами ВМС США и другими задачами, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с вопросом обучения и снабжения ракетами. Хотя ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает украинский запрос на Tomahawk, «основные запасы этого оружия уже задействованы», подчеркнул один из собеседников агентства.

В то же время официальный представитель США отметил, что дефицита Tomahawk нет, однако, по его словам, Вашингтон, скорее всего, рассмотрит варианты поставок Киеву других, менее дальнобойных вооружений. Он также не исключил, что европейские союзники могут получить разрешение на закупку у США других ракет большой дальности с последующей передачей их Украине.

Президент Дональд Трамп в последнее время изменил риторику по вопросу конфликта на Украине, заявив, что Киев «может вернуть все территории», а российскую армию назвал «бумажным тигром», отмечает агентство.

Решение США помочь Киеву с разведданными по целям в российской энергетической инфраструктуре считается последствием этой позиции.

Поставка Tomahawk в Украину могла бы значительно расширить радиус ударных возможностей ВСУ, позволив поражать военные объекты, логистические центры и аэродромы на глубине до 2,5 тыс. км на территории России, включая Москву.

В Кремле уже заявили, что такие поставки могут привести к новому витку эскалации между Россией и Западом.

ВМС США закупили 8959 ракет с 1980-х годов по средней цене 1,3 млн долларов за штуку, отмечает агентство. В последние годы объемы производства составляют от 55 до 90 ракет в год, а в 2026 году Пентагон планирует приобрести еще 57 Tomahawk.

В начале недели Минобороны России сообщило, что анализирует вероятность передачи этих ракет Украине.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что появление этих ракет на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.