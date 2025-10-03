Цены на нефть выросли

Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

«Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

«Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

«Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.