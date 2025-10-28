В Ленобласти полиция задержала подростка на бабушкиной машине

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в деревне Горка Тихвинского района, во время рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ на Центральной улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Водитель проигнорировал требование, сирену и сигналы мигалки, после чего начал попытку скрыться от полиции.

На 89-м километре автодороги Паша – Часовенское – Кайвакса инспекторы были вынуждены сделать предупредительный выстрел в воздух и прицельный по колесам. После этого машина остановилась, пострадавших в результате применения табельного оружия не оказалось.

За рулем оказался 16-летний первокурсник техникума, который взял без разрешения авто своей бабушки и прокатил четырех ровесников. Все несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, затем переданы родителям.

На юного гонщика составили административные протоколы за управление автомобилем без прав, отсутствие страховки и невыполнение требований полицейских. Протокол также будет составлен на его мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

