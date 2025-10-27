Стартовала акция Бессмертного полка ко Дню народного единства

Tекст: Елизавета Шишкова

В рамках всероссийской акции «Вместе целая страна – вместе победим!» проходят показы фильмов о вкладе жителей разных регионов страны в Победу в Великой Отечественной войне. Старт мероприятия дан 27 октября и продлится до 8 ноября, а первые показы уже состоялись в Архангельской, Запорожской и Астраханской областях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы отмечают, что акция нацелена на то, чтобы соединить память о подвигах прошлых поколений с современным осмыслением единства страны. Школьники, студенты, воспитанники детских центров и кадетских корпусов, а также представители партнерских организаций стали зрителями фильмов об исторических героях. Ключевой частью мероприятия становятся живые диалоги с экспертами – историками, военнослужащими и общественными деятелями.

Так, в парке «Россия – моя история» в Мелитополе показали фильм «Ночные ангелы» о легендарном авиаполку Марины Расковой. В Архангельске особенным детям рассказали о Лидии Литвяк – самой результативной женщине-пилоте, а дети увидели картину «Небесная Лилия». Астраханские однополчане продемонстрировали ученикам фильм «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы», раскрывающий судьбу прославленного флотоводца.

Продолжение акции и новые показы ожидаются в течение всех праздничных дней. Все новости и расписание мероприятий публикуются на сайте Бессмертного полка России.