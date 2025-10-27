Министр транспорта обсудил с главами муниципалитетов развитие отрасли

Tекст: Елизавета Шишкова

В Российском университете транспорта состоялась конференция по вопросам развития транспортной и дорожной отрасли на муниципальном уровне. Мероприятие, организованное Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), объединило глав муниципалитетов – участников Федеральной проектной команды «Транспорт и дорожная деятельность», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники прослушали лекции и приняли участие в стратегической сессии, где обсуждались вопросы модернизации транспортной инфраструктуры и эффективных управленческих решений. Во второй день министр транспорта РФ Андрей Никитин провел открытый диалог с главами муниципалитетов. Он отметил: «Муниципалитеты работают в единой связке с региональным и федеральным уровнем. Объединив усилия, мы сможем выстроить транспортную систему, которая будет работать еще более эффективно на благо людей».

Министр подчеркнул значение общественного транспорта, на который приходится более 70% всех поездок, и назвал его ключевым элементом городской жизни. Также обсуждались предложения о включении муниципалитетов в международные миссии для обмена опытом и создании реестра добросовестных поставщиков транспортных услуг.

Особое внимание уделили цифровой модернизации – предложено внедрить систему QR-кодов на федеральных дорогах, чтобы информировать жителей о туристическом потенциале и местных услугах. Свои решения и успешные кейсы представили главы регионов, где внедряются инновационные подходы к управлению транспортом.

Заместитель Управления президента РФ Евгений Грачев поблагодарил Минтранс за открытую коммуникацию с муниципалитетами. Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула, что муниципалитеты обладают значительным опытом по развитию транспорта и поделилась успешными примерами из Калининградской области, Хабаровского края и Удмуртии. Участники встречи получили развернутые ответы на актуальные вопросы, что подчеркнуло ценность такого формата взаимодействия.