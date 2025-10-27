Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Путин утвердил состав президиума Совета по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий состав президиума Совета по межнациональным отношениям.
Председателем президиума назначен заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, говорится в указе на сайте официального опубликования правовых актов.
В состав президиума вошли руководитель ФАДН России Игорь Баринов, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, министр культуры Ольга Любимова, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее Путин сравнил международные отношения с семейными.