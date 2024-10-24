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    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    4 комментария
    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня

    Путин сравнил международные отношения с семейными

    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (2)
    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

    Коментарии (2)
    24 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин предсказал рост влияния Эфиопии в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны.

    Президент России Владимир Путин прогнозирует увеличение значимости Эфиопии в глобальном масштабе, сообщает ТАСС. На саммите в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» он отметил: «Эфиопия активно включилась в работу БРИКС. Уверен, что с учетом темпов развития вашей страны, роста ее значения и в Африке, и в мире она внесет своей вклад и в дальнейшем в работу нашего объединения».

    Эфиопия, наряду с Египтом, Ираном, ОАЭ и Саудовской Аравией, стала полноправным участником БРИКС с 1 января 2024 года. Это решение укрепит позиции объединения, в которое ранее входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

    Между тем премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая на заседании, заявил о важности обсуждений в рамках БРИКС для ускорения развития стран Глобального Юга. Он подчеркнул, что сотрудничество между развивающимися странами поможет наладить диалог «Юг – Юг» и улучшить глобальное управление.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на саммите БРИКС в Казани, обсудив вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.

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    24 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о смене основанной на долларе пост-Бреттон-Вудской системы

    Путин отметил естественные изменения в мировой экономике и упадок лидерства США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли.

    Он отметил, что США теряют свое лидерство, и подчеркнул важность придания этой трансформации цивилизованного характера, сообщает ТАСС.

    Путин указал, что мировая экономика переживает естественные изменения, и призвал к цивилизованному подходу в процессе трансформации. Он отметил, что Бреттон-Вудская система, которая долгое время служила основой международной финансовой структуры, была основана на стабильности доллара, в том числе из-за привязки к золоту.

    Российский лидер напомнил о Ямайских соглашениях, которые изменили привязку доллара, и отметил, что единственным фактором стабильности оставалась мощь экономики США. По его словам, это время уходит, и мир стоит на пороге новых экономических реалий.

    Ранее Путин заявил на саммите БРИКС, что использование доллара как оружия является ошибкой, и Россия, хотя и не отказывается от доллара, вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.

    Он также отметил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет лучше SWIFT.

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    24 октября 2024, 11:19 • Новости дня
    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России

    Владимир Путин назвал иллюзорными попытки нанести России стратегическое поражение

    Путин назвал иллюзорными расчеты на стратегическое поражение России
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил, что попытки нанести стратегическое поражение России являются иллюзорными и игнорируют историческое единство и силу духа ее народа.

    Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто стремится нанести России стратегическое поражение, не осознают историю страны, передает РИА Новости.

    «Сейчас вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Прямо скажу, это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа», – заявил Путин.

    Российский лидер сделал это заявление на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич».

    Путин подчеркнул, что Россия является сильной и единой страной, и любые попытки ее ослабления не приведут к успеху. Он также отметил, что существующие в отношении России планы и цели, направленные на ее поражение, не будут реализованы ввиду консолидации и силы российского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами, а в Казани началось пленарное заседание саммита БРИКС в формате «аутрич», открытое президентом Владимиром Путиным, с участием лидеров почти 40 государств.

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    24 октября 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в использовании Украины против России

    Путин заявил, что Запад использует Украину для угроз безопасности России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад использует Украину для создания критических угроз безопасности России, передает ТАСС. Это заявление было сделано на саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Нарушаются принципы равной и неделимой безопасности. Поощряются межгосударственные и междоусобные распри. Один из примеров этого – это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности и ущемления прав русскоязычных людей», – подчеркнул Путин.

    Президент России выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут привести к дальнейшей дестабилизации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин планировал обсудить с Тайипом Эрдоганом кризис на Украине.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Шеф-редактор Die Weltwoche назвал саммит БРИКС успехом для Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель отметил успех саммита БРИКС для президента России Владимира Путина, подчеркнув его значимость на мировой арене и внимание участников к альтернативам западному миропорядку.

    По его словам, саммит показал, что Владимир Путин не изолирован на международной арене, а страны мира активно поддерживают БРИКС, представляющий население мира больше, чем G7, передает ТАСС.

    Также Кеппель подчеркнул, что участие в саммите для мировых держав является значимым событием, и это разочарование для тех, кто считал, что Запад продолжает диктовать условия.

    Он отметил, что участники саммита увлечены и открыты миру, а БРИКС может стать реализацией либеральных импульсов, предлагая альтернативы западному миропорядку, который на протяжении многих лет оставался неизменным.

    Кроме того, публицист добавил, что БРИКС не является враждебным западным странам блоком, а наоборот, движется к формированию «союза добра».

    Он заявил, что разнообразие, которое может привнести БРИКС, поможет Западу избавиться от узкого видения мира, позволив более свободный выбор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Спикер МИД Мария Захарова уточнила, что СМИ из недружественных стран аккредитованы на этом мероприятии.

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    24 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков: Разговор Алиева и Пашиняна не помешал саммиту БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время заседания «БРИКС плюс» не помешала общей дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что главы государств активно пользуются многосторонними форматами для организации двусторонних встреч, поэтому разговор Алиева и Пашиняна не помешал другим участникам саммита, передает ТАСС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс».

    До этого сообщалось, что Пашиняна и Алиева посадили рядом за круглым столом пленарного заседания на саммите БРИКС в Казани.

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    24 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    Россия сожалеет о наличии вооруженных конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», сообщает ТАСС.

    «Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», – сказал Путин после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса, акцентируя внимание на том, что ситуация требует особого внимания.

    Путин добавил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликтов на международной арене, подчеркивая важность мирных переговоров и дипломатических путей решения. Российский лидер отметил, что такие подходы являются основными приоритетами страны в международной политике.

    Ранее президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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    24 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Алиев и Пашинян провели частную беседу на саммите БРИКС в Казани

    Президент Азербайджана Алиев и премьер Армении Пашинян провели беседу на саммите БРИКС в Казани

    Алиев и Пашинян провели частную беседу на саммите БРИКС в Казани
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», к ним присоединились главы МИД обеих стран.

    На заседании в формате «БРИКС плюс» в Казани президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь начали разговор, передает ТАСС.

    В ходе встречи к ним присоединились глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Этот диалог между лидерами двух стран длился около часа.

    Исходя из данных корреспондента ТАСС, первый раз Алиев и Пашинян обменялись краткими репликами в начале заседания, однако ни тогда, ни в процессе дальнейших обсуждений слова руководителей и их министров не были слышны присутствующим.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре. Парламент Армении утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном.

    Ранее Пашиняна и Алиева посадили рядом за круглым столом пленарного заседания на саммите БРИКС в Казани.

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    24 октября 2024, 12:00 • Новости дня
    Путин предложил создать экономическую платформу БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС предложил обсудить создание новой экономической платформы, способной раскрыть потенциал стран – участниц объединения.

    Глава государства выступил на саммите БРИКС с предложением о создании собственной экономической платформы для стран – участниц, передает ТАСС.

    Путин отметил, что следующая волна глобального экономического роста зарождается именно в странах мирового большинства, и настало время обсудить реализацию идеи, которая позволит раскрыть экономический потенциал участников.

    «Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема рождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул необходимость выстраивания альтернативных и надежных многосторонних финансовых механизмов, свободных от диктата, производственно-логистических цепочек, обмена технологиями и знаниями.

    Российский лидер добавил, что важно развивать международные транспортные коридоры для повышения их пропускной способности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС стал значительно обгонять страны G7 по ряду экономических показателей, что свидетельствует о смещении мирового экономического баланса.

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    24 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Гутерриш призвал к мирному решению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите БРИКС призвал к справедливому миру на Украине, соответствующему Уставу ООН и международному праву.

    Выступая на встрече в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита объединения, Гутерриш заявил, что мир на Украине должен быть справедливым и в полной мере соответствовать Уставу ООН, международному праву и резолюциям Генеральной Ассамблеи, передает ТАСС.

    Гутерриш подчеркнул необходимость решения всех текущих конфликтов в мире, соблюдая приверженность ценностям Устава ООН. Он отметил, что принципы верховенства права, территориальной целостности и политической независимости всех государств должны оставаться в центре внимания международного сообщества.

    На том же заседании Гутерриш отметил недостаточную представленность развивающихся стран в мировой политике. Он подчеркнул необходимость изменения этой ситуации и реформирования Совета Безопасности ООН, чтобы он отражал современный мир. «Отсутствие представительства и голоса развивающихся стран за столами принятия глобальных решений. Это должно измениться», – указал генсек, подчеркнув необходимость укрепления и обновления механизма мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань, чтобы встретиться с российскими официальными лицами и обсудить актуальные международные вопросы.

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    24 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    Эрдоган досрочно покинул саммит БРИКС из-за теракта в Анкаре

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган досрочно завершил участие в саммите БРИКС в Казани из-за теракта в Анкаре, попрощавшись с Владимиром Путиным и другими участниками форума.

    Президент России Владимир Путин попрощался с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который покинул саммит БРИКС раньше запланированного, передает ТАСС. Эрдоган участвовал в заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани, но из-за теракта в Анкаре принял решение вернуться в страну досрочно.

    После выступления Эрдоган подошел к Путину. Президент России, являющийся хозяином саммита, ненадолго отвлекся от обсуждений, чтобы попрощаться с турецким лидером, они обменялись несколькими словами. После этого Эрдоган покинул площадку саммита.

    На четверг у Эрдогана были запланированы еще несколько встреч на полях форума, однако график пришлось изменить из-за происшествия в Анкаре. В аэропорту Казани его проводил глава Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба руководителя республики.

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани осудил теракт в Анкаре, подчеркнув, что трагедия укрепила решимость страны в борьбе с терроризмом. Кроме того, он предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

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    24 октября 2024, 12:23 • Новости дня
    Си Цзиньпин завершил участие в саммите БРИКС в Казани

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свою работу на саммите БРИКС в Казани; прощаясь, он отметил успех мероприятия и назвал Татарстан замечательным местом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин завершил участие в саммите БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, передает РИА «Новости». Глава Татарстана Рустам Минниханов проводил китайского лидера в аэропорту. Си Цзиньпин отметил успешное проведение саммита и выразил восхищение Татарстаном как замечательным местом.

    Темой саммита стало укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в мероприятии приняли участие представители 36 стран, из которых 22 были представлены на высшем уровне. Также присутствовали руководители шести международных организаций.

    БРИКС, созданная в 2006 году, включает Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года Россия приняла председательство в этой организации. Недавно к БРИКС присоединились новые члены: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании «БРИКС плюс» в Казани заявил, что страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире, способствующей решению глобальных проблем.

    Кроме того, сообщалось, что перед началом саммита в формате «аутрич» президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин воспользовались возможностью пообщаться, обсуждая актуальные вопросы международной политики.

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    Если Украина и Россия договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как писали западные СМИ, ранее Киев уже выдвигал подобные инициативы, но переговорам по их реализации помешало вторжение ВСУ на территорию Курской области. Что изменилось с тех пор, почему Зеленский резко изменил риторику и можно ли ему верить? Подробности

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    Против кровавых планов киевского режима восстанут женщины

    Разговоры о том, что необходимо снижать возраст мобилизации на Украине, дошли до упоминания 14-летних детей. Казалось бы, и западные кураторы Украины, и сам киевский режим должны быть заинтересованы в отправке на фронт всех, кто способен держать оружие, в том числе несовершеннолетних. Однако на этом пути есть целый ряд препятствий, и одно из них выглядит непреодолимым. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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