Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по военному аэродрому, местам запуска БПЛА дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, семь снарядов американской РСЗО HIMARS и 350 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 92 925 беспилотников, 633 ЗРК, 25 710 танков и других бронемашин, 1607 боевых машин РСЗО, 30 822 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 045 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине. В частности, ВС России поразили используемую для ВПК Украины энергетическую инфраструктуру.