Международный форум сотрудничества открылся в Национальном центре «Россия»
В Национальном центре «Россия» собрались более 2 тыс. участников из свыше 100 стран, чтобы обсудить укрепление диалога и сотрудничества во имя справедливого многополярного мира.
В Национальном центре «Россия» открылся Международный форум сотрудничества, приуроченный к 100-летию института народной дипломатии. В мероприятии принимают участие более 2 тыс. делегатов из более 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Открытие форума стало главным событием юбилейной программы.
Приветственное письмо президента России Владимира Путина зачитал советник президента Валерий Фадеев. В послании глава государства напомнил, что век назад было создано Всесоюзное общество культурной связи за границей, а его правопреемник – Россотрудничество – продолжает работу по формированию объективного образа России за рубежом, популяризации русского языка и продвижению отечественной культуры.
Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Россотрудничеству удается развивать конструктивные связи с неправительственными структурами других стран. Президент отметил важность народной дипломатии для укрепления отношений с единомышленниками и союзниками, а также для построения справедливого многополярного миропорядка.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении подчеркнул, что присутствие зарубежных гостей – свидетельство наличия у России множества друзей, разделяющих схожие ценности. Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства и придерживается принципов Устава ООН, подчеркнул министр, добавив важность развития публичной и народной дипломатии.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что сейчас народная дипломатия России не связана с идеологией, а зиждется на общечеловеческих ценностях, что сохраняет ее привлекательность по всему миру. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдельно отметил, что только на духовно-нравственных ценностях возможно достижение прочного и справедливого мира.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что главная задача – противодействовать переписыванию истории и сохранять подлинные ценности народа.
Максим Древаль из общества «Знание» подчеркнул роль просвещения в народной дипломатии и важность раскрытия правды о России иностранной аудитории.
Основные темы форума – культурное и научное сотрудничество, борьба с неоколониализмом и неонацизмом, суверенитет, мировой прогресс, а также преодоление глобальных бедствий и несправедливости. Ключевым итогом станет резолюция – в ней отразят наработки по сплочению национальных сообществ и формированию принципов многополярного мира.