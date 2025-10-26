Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счёт человека, эффективность за счёт человека, удобство за счёт человека.0 комментариев
Чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой перехватили в ДНР
Беспилотный летательный аппарат производства Чехии, оснащенный авиационной бомбой весом 100 килограммов, был перехвачен вблизи Иловайска на востоке ДНР, сообщили в Управлении ФСБ по республике.
ВСУ попытались атаковать железнодорожную станцию в Иловайске с помощью чешского ударного беспилотника, передает ТАСС.
В Управлении ФСБ по ДНР рассказали: «Противник пытался уничтожить ключевую для региона железнодорожную станцию в Иловайске. На окраинах города система РЭБ перехватила новейший образец чешского ударного беспилотника FP-2, вооруженный авиабомбой ОФАБ-100 массой 100 килограммов».
После неудачной попытки, были запущены еще четыре беспилотника FP-1 с осколочно-фугасными зарядами, но и их удалось нейтрализовать с помощью системы «Купол Донбасса». Благодаря этим мерам удалось также не допустить атак на электроподстанцию в Волновахе и линии электропередачи под Докучаевском.
Всего за семь дней на территории ДНР предотвратили 387 атак беспилотников, из которых большинство приходились на Донецк и Макеевку. За прошлый год благодаря «Куполу Донбасса» удалось пресечь 25 тыс. попыток атак с применением БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за неделю отразила 874 атаки дронов. В ДНР за одну неделю сорвали почти 260 атак украинских дронов. За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой, включая эпизод с поражением мультимоторного БПЛА в Кировском районе Донецка.