ВСУ попытались убить пленных сослуживцев с помощью БПЛА
Украинские бойцы открыли огонь беспилотниками по своим пленным сослуживцам при эвакуации их с константиновского направления в Донецкой народной республике, рассказал боец Южного военного округа с позывным «Акуленок».
По его словам, украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались уничтожить своих сослуживцев, захваченных в плен на константиновском направлении в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». «Акуленок» добавил, что плененных бойцов ВСУ эвакуировали, отходя вместе с ними с передовой. «Мы их эвакуировали, вместе с ними откатывались. Их свои же FPV, сбросники атаковали. Все по нам летело, но дошли успешно, откатились», – привел он.
Военнослужащий объяснил, что бойцы ВСУ намеренно уничтожают попавших в плен соратников, чтобы те не могли передать российским военным информацию о позициях, личном составе или технике украинской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» заявили о наличии заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды препятствовали отступлению войск под Меловым. Нацбатальоны начали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.