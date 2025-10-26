Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались уничтожить своих сослуживцев, захваченных в плен на константиновском направлении в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости». «Акуленок» добавил, что плененных бойцов ВСУ эвакуировали, отходя вместе с ними с передовой. «Мы их эвакуировали, вместе с ними откатывались. Их свои же FPV, сбросники атаковали. Все по нам летело, но дошли успешно, откатились», – привел он.

Военнослужащий объяснил, что бойцы ВСУ намеренно уничтожают попавших в плен соратников, чтобы те не могли передать российским военным информацию о позициях, личном составе или технике украинской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» заявили о наличии заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды препятствовали отступлению войск под Меловым. Нацбатальоны начали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.