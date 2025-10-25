80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
Мадагаскар аннулировал гражданство отстраненного экс-президента Радзуэлины
Отстраненный от власти экс-президент Мадагаскара Андри Радзуэлина утратил гражданство страны в связи с получением французского паспорта, сообщает Orange со ссылкой на постановление властей.
Указ о лишении гражданства был издан в соответствии со статьей 42 Указа № 60-064 от 22 июля 1960 года. Закон предусматривает автоматическую утрату мадагаскарского гражданства при добровольном принятии иностранного паспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Orange.
Портал уточняет, что во время президентской кампании 2023 года Радзуэлина публично признал факт получения французского паспорта, объяснив это желанием дать детям возможность обучаться во Франции. После этого признания в обществе разгорелась активная дискуссия о легитимности участия Радзуэлины в выборах.
14 октября нижняя палата парламента поддержала импичмент бывшего главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре военные Мадагаскара объявили о взятии власти после свержения президента Радзуэлины. В Антананариву состоялась инаугурация полковника Майкла Рандрианирины, который временно возглавил страну.