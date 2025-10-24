80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
«Единая Россия» внесла законопроект о сохранении права пользования землей для бойцов СВО
Парламент рассмотрит законопроект «Единой России» о сохранении права пользования земельными участками за участниками специальной военной операции.
Новая инициатива коснется арендуемых и предоставленных в безвозмездное пользование земель – договоры автоматически будут считаться возобновленными на неопределенный срок, если истекли в период пребывания на фронте, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Документ предусматривает, что подтверждение участия в СВО могут предоставить не только непосредственно бойцы, но и их представители либо члены семей. После возвращения участник должен подать заявление в течение года для заключения нового договора на прежних условиях.
«Этим законопроектом мы расширяем имущественные гарантии наших защитников и членов их семей. Новая мера позволит им продолжать вести хозяйственную деятельность, что выбирают многие ветераны специальной военной операции по возвращению с фронта», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.