Российский боец рассказал об ударе ВСУ по дому с мирными жителями в Дроновке

Tекст: Валерия Городецкая

«В ходе освобождения Дроновки российскими войсками операторами БПЛА был выявлен дом на северной окраине поселка, в котором укрывались от боевых действий оставшиеся в населенном пункте местные жители. Ранее российские военнослужащие обнаружили, что по этому дому ВСУ нанесли удар. Свидетельств того, что семейная пара смогла выбраться из горящего строения, не обнаружено», – рассказал боец, передает ТАСС.

По словам «Комара», уже на следующий день у разрушенного строения был замечен молодой мужчина, предположительно родственник пропавших жителей дома. Он пытался попасть внутрь здания и ликвидировать остатки пожара. Позже на этой территории украинские военные применили для удара FPV-дрон, в результате чего этот молодой человек погиб. «Комар» отметил, что этот эпизод подтверждает целенаправленные удары ВСУ по гражданскому населению Донбасса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при ударе дрона ВСУ по дому в Красногорске пострадали пять человек, проводилась эвакуация 70 человек. СК возбудил дело после атаки дрона ВСУ в Красногорске.