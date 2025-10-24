Депутат Аксаков спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки в декабре

Tекст: Денис Тельманов

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%, передает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал журналистам это решение и выразил мнение, что на декабрьском заседании совет директоров ЦБ может еще раз снизить ключевую ставку на один-полтора процентного пункта. По его оценке, к концу года возможен выход ставки на уровень 15%.

«Банк России решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, с учетом того, что тренд на снижение инфляции является долгосрочным, а проинфляционные факторы – новые санкции, подорожание бензина и эффект от повышения НДС – будут иметь временный эффект», – заявил Аксаков. Он добавил, что возможность достичь ставки в 15% к концу года сохраняется.

Депутат отметил, что инфляция все еще остается высокой из-за устойчивого внутреннего спроса, который поддерживается ростом зарплат и бюджетных расходов, однако кредитование замедляется, что должно охладить спрос. Аксаков обратил внимание, что ожидаемое увеличение налоговой нагрузки повлияло на рост инфляционных ожиданий предприятий.

По мнению парламентария, рост производственных мощностей позволит сбалансировать спрос и предложение и создать условия для дальнейшего снижения инфляции, несмотря на временное влияние новых санкций, повышения НДС и ситуации на топливном рынке. Он предположил, что эмоциональный эффект от этих факторов утихнет достаточно быстро, что также приведет к снижению инфляционных ожиданий.

Аксаков подчеркнул, что запланированное повышение НДС окажет лишь краткосрочное влияние на цены, а принятая бюджетная политика не усугубит инфляцию, что увеличивает возможности для дальнейшего снижения ставки в следующем году. По его словам, ко второму кварталу 2026 года влияние проинфляционных факторов значительно уменьшится, что позволит Банку России смягчить денежно-кредитную политику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рубль перешел к замедлению после объявления решения Банка России. Российские биржевые индексы изменили динамику на отрицательную.

