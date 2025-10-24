Песков анонсировал встречу Путина с главой ФТС Пикалевым

Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

«Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.