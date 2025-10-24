80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой ФТС Пикалевым
Президент Владимир Путин в пятницу собирается встретиться с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча приурочена ко Дню таможенника России, который пройдет 25 октября, в субботу, сказал Песков, передает ТАСС.
Пикалев будет у Путина с докладом.
Напомним, последняя публичная встреча президента и главы ФТС проводилась в октябре 2024 года. Тогда же глава государства поздравлял сотрудников таможни с профессиональным праздником.