    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам
    ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким
    Бербок призвала реформировать Совбез ООН «небольшими шагами»
    В Британии назвали «передачу Донбасса» России лучшим вариантом для Украины
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    FT: Провал решения ЕС о кредите для Украины скажется на закупках оружия
    Bloomberg: Индии и Китаю придется искать новых поставщиков нефти
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    24 октября 2025, 13:15 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой ФТС Пикалевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу собирается встретиться с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча приурочена ко Дню таможенника России, который пройдет 25 октября, в субботу, сказал Песков, передает ТАСС.

    Пикалев будет у Путина с докладом.

    Напомним, последняя публичная встреча президента и главы ФТС проводилась в октябре 2024 года. Тогда же глава государства поздравлял сотрудников таможни с профессиональным праздником.

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Комментарии (59)
    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    Комментарии (24)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    Комментарии (13)
    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (20)
    23 октября 2025, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ
    Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что очередные меры ограничения не способны принципиально изменить экономическую ситуацию в стране.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное влияние недавно введенных ограничительных мер на экономику страны, передает РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами, Путин отметил, что последние западные санкции для России выглядят важными и серьезными, но каких-либо принципиальных изменений из-за них не произойдет. «Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин добавил, что последствия для экономики страны будут присутствовать, однако их влияние не окажется критическим. По его словам, Россия уже научилась адаптироваться к подобному внешнему давлению и «ничего нового здесь нет».

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.


    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    По его словам, некоторые государства сознательно жертвуют своей идентичностью, культурой и стабильностью ради привлечения мигрантов, чтобы компенсировать снижение количества коренного населения, передает ТАСС.

    «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой – именно неконтролируемой, даже хаотичной – миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что для России принципиальным остается выбор в пользу максимальной поддержки семьи.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (11)
    23 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном росте цен при снижении экспорта российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Существенное снижение объемов российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке может привести к росту цен, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин предупредил, что стремительное уменьшение объема российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке приведет к росту цен, передает ТАСС.

    «Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены», – заявил Путин во время общения с журналистами кремлевского пула.

    Он уточнил, что повышение цен затронет не только мировые рынки, но и отразится на стоимости топлива на автомобильных заправках, в том числе в США. Президент добавил, что любые ограничения российских поставок неминуемо приведут к подорожанию топлива для конечных потребителей в разных странах.

    Путин подчеркнул, что ситуация на рынке формируется с учетом баланса спроса и предложения и любые существенные изменения в объемах экспорта могут повлиять на весь энергетический сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поток российской нефти в Индию почти прекратился из-за новых санкций США против главных российских поставщиков.

    Европейский союз ввел новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и усиление ограничений против энергетического сектора.

    Министерство финансов США ввело санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    @ Метцель Михаил/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО) отметил, что считает правильным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии.

    «Считаю абсолютно верным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у организации есть большой опыт работы с детьми.

    Ранее Минпросвещения захотело ввести единые учебники по всем предметам.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России к 2026 году планируют завершить работу над созданием единых учебников для всех школьных предметов.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 19:32 • Новости дня
    Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что при переходе от политического давления к серьезному и долгосрочному диалогу между Россией и США откроется множество сфер сотрудничества.

    По словам Путина, Москва готова к такому диалогу, в частности в экономической сфере, передает РИА «Новости».

    «Если мы в конце концов все-таки перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы», – заявил президент.

    Он отметил, что развитие сотрудничества зависит не только от России, но и от позиций американских партнеров.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что диалог с командой Дональда Трампа продолжается на основе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.

    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может прокомментировать ситуацию вокруг возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать [ситуацию со встречей с Трампом и мирным саммитом в Будапеште]», – сказал Песков в беседе с автором Telegram-канала «Юнашев Live» Александром Юнашевым, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин раскритиковал попытки Запада изменить мировой энергобаланс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расшатывание сложившегося мирового энергобаланса невыгодно даже тем странам, которые пытаются это сделать, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, Россия вносит значительный вклад в глобальную энергетику, при этом действующая структура удовлетворяет интересы как производителей, так и потребителей, передает РИА «Новости».

    «Ломать этот баланс, это дело такое, очень неблагодарное, в том числе и для тех, кто пытается это сделать», – подчеркнул Путин.

    Он напомнил о мнении экспертов Международного энергетического агентства, что вложения в альтернативную энергетику необходимы, однако стать полностью независимыми от традиционных углеводородов в ближайшие годы невозможно. Президент отметил, что без углеводородов человечество не сможет обойтись еще десятилетиями, и резкий отказ от них приведет к дестабилизации рынка и проблемам с обеспечением потребностей мировой экономики.

    Ранее Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путину показали архивные карты Новороссии на выставке РГО
    Путину показали архивные карты Новороссии на выставке РГО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин ознакомился с историческими картами Новороссии и Таврии на выставке, организованной в рамках съезда Русского географического общества (РГО) в Кремле.

    После выступления глава государства посетил выставку проектов РГО, где были представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, обнаруженные в ходе экспедиций общества, передает РИА «Новости».

    Сотрудники РГО показали Путину архивные карты Российской империи, среди которых были карты с изображением Таврии и Новороссийской губернии. В рамках выставки президенту также рассказали о проекте «100 достоверных фактов о Новороссии», который сейчас реализует общество.

    Ранее секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал об интересе РГО к Новороссии и Донбассу, отметив, что не считает правильным называть их «новыми регионами».

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин подчеркнул недопустимость давления на семьи по вопросу рождения детей

    Путин: Решение о рождении ребенка должно оставаться личным выбором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, подчеркнул, что решение о рождении ребенка должно оставаться исключительно частным делом.

    Он отметил, что никакого давления со стороны государства или общества в этом вопросе быть не должно, передает ТАСС.

    «В этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, – частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», – сказал Путин.

    Он также напомнил о необходимости развития в обществе «внутреннего настроя» и стремления к созданию семьи, заключению брачного союза и многодетности. По словам главы государства, эти ценности должны стать преобладающими в общественном сознании.

    Ранее Путин высказал мнение о необходимости воспринимать многодетные семьи как норму в России.

    Он также подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин заявил, что саммит России и США в Будапеште скорее перенесли, чем отменили

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что саммит России и США в Будапеште, по его мнению, переносится, а не отменяется.

    Российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, чем отменен, считает президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он напомнил, что обе стороны сходятся во мнении: подобные встречи необходимо тщательно готовить. По словам российского лидера, президент США согласился с этим подходом.

    Путин подчеркнул: «Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее всего, он говорит о переносе этой встречи». Президент добавил, что считает диалог между странами более продуктивным по сравнению с конфронтацией, спорами и войнами.

    Таким образом, ожидания от саммита сохраняются, несмотря на перенос сроков. Российская сторона выражает надежду на дальнейший конструктивный диалог с США и подчеркивает важность переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США. Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но не исключил возможность проведения переговоров в будущем.

    Комментарии (2)
    Освобождены четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях
    WSJ: Трамп выбрал средний по жесткости сценарий санкций против России
    Сверхзвуковые бомбардировщики США пролетели у берегов Венесуэлы
    Трамп разозлился на Канаду
    Власти Эстонии ускорили строительство дороги в Пердаку
    В России впервые наказали школьницу за пост с видео работы ПВО
    Заслуженный учитель сказал, как лучше провести осенние каникулы

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем. Подробности

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства? Подробности

    Русские Прибалтики показали пример сопротивления местным режимам

    В Эстонии подводят итоги муниципальных выборов, в ходе которых народ выразил недоверие правящей коалиции, заведшей страну в бедность и экономический тупик. Эти выборы стали поводом для мобилизации русских жителей страны. В результате «русская» Центристская партия, которую почти списали со счетов, восстала из пепла. Что это значит для русских Эстонии и Прибалтики в целом? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

