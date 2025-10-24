Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Спецназ сорвал ротацию ВСУ под Красноармейском ударами БПЛА
Расчеты ударных FPV-дронов группировки «Центр» успешно нарушили планы ВСУ, уничтожив технику и маршруты снабжения под Красноармейском, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы противника, сообщили в Минобороны России.
Расчеты ударных БПЛА объединения спецназначения группировки войск «Центр» успешно сорвали ротацию формирований ВСУ у Красноармейска, передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что спецназ круглосуточно применяет FPV-дроны, которые днем и ночью уничтожают багги, пикапы и бронемашины украинских формирований, предназначенные для доставки личного состава, провизии и боеприпасов на передовые позиции.
Уточняется, что логистические маршруты противника были тщательно разведаны операторами БПЛА. Несмотря на то, что украинские формирования применяли мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы для защиты военной техники и живой силы, расчеты FPV-дронов группировки «Центр» успешно обходили эти средства и сокращали численность и автопарк украинских боевиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен под Красноармейском. Минобороны сообщило о ночном разгроме бронетехники ВСУ в районе Красноармейска. Пушилин заявил о тяжелых боях подразделений ВС России в Красноармейске.