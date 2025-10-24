Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты ударных БПЛА объединения спецназначения группировки войск «Центр» успешно сорвали ротацию формирований ВСУ у Красноармейска, передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что спецназ круглосуточно применяет FPV-дроны, которые днем и ночью уничтожают багги, пикапы и бронемашины украинских формирований, предназначенные для доставки личного состава, провизии и боеприпасов на передовые позиции.

Уточняется, что логистические маршруты противника были тщательно разведаны операторами БПЛА. Несмотря на то, что украинские формирования применяли мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы для защиты военной техники и живой силы, расчеты FPV-дронов группировки «Центр» успешно обходили эти средства и сокращали численность и автопарк украинских боевиков.

