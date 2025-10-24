  • Новость часаКим Чен Ын заявил о восхождении на вершину развития корейско-российских отношений
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    24 октября 2025, 03:48 • Новости дня

    Уитакер рассказал о козырях Трампа в разрешении украинского конфликта

    Уитакер заявил о поиске рычагов давления на Москву и Киев ради мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Важнейшим результатом встречи президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стало объявление санкций в отношении двух российских нефтяных компаний и их дочерних предприятий, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уитакер подчеркнул, хотя администрация по-прежнему привержена делу защиты суверенитета Украины, Трамп сосредоточился на том, чтобы подтолкнуть Москву и Киев к переговорам.

    «Это просто жестокая окопная война, в которой никто не выигрывает. Президент Трамп пытается изучить способы давления на [президента России] Владимира Путина и продолжить давление, откровенно говоря, и на [президента Украины] Владимира Зеленского, а также найти новые способы давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров для достижения соглашения о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства», – заявил он телеканалу Newsmax.

    Уитакер порадовался тому, что ЕС и НАТО также объявили об очередном раунде санкций, назвав это прогрессом.

    «У него все карты на руках. И, в конечном счете, он будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы и дальше создавать обстоятельства, позволяющие Владимиру Путину оставаться за столом переговоров, склонить его к переговорам и положить конец этой войне», – добавил посол США при НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    При этом президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии  новых санкций США на экономику страны, а Трамп на это предложил обсудить действенность рестрикций через полгода.

    23 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште

    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    23 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым

    Axios: Трамп решил ввести санкции против России после разговора Рубио с Лавровым

    Axios: Трамп принял решение о санкциях против России после разговора Рубио с Лавровым
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщает Axios.

    Решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России с целью добиться прекращения боевых действий на Украине. Это первый случай введения подобных ограничений Вашингтоном с момента вступления Дональда Трампа в должность, передает Axios.

    Как уточнил американский чиновник, недавний телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым не принес никаких результатов. После консультаций в Белом доме пришли к выводу, что Москва «не готова к компромиссу, и встреча лидеров США и России сейчас бессмысленна». Этот вывод стал основной причиной для введения новых ограничений против нефтяного сектора.

    Министерство финансов США объявило, что санкции затрагивают как головные структуры «Роснефти» и «Лукойла», так и ряд их дочерних компаний. Все активы указанных компаний и связанных с ними лиц в США будут заморожены, а американским гражданам и компаниям запрещено вести с ними бизнес. В заявлении ведомства отмечается, что «санкции усиливают давление на энергетический сектор России и ограничивают возможности Кремля привлекать средства для ведения войны и поддержки экономики».

    На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил: «Я долго ждал. Это серьезные санкции. Мы надеемся, что они не будут действовать долго и война разрешится. Мы бы хотели, чтобы они заняли линию соприкосновения и ушли домой».

    Он также выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проявят разумность и встретятся, добавив: «Для танго нужны двое».

    Трамп также сообщил, что отказался поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

    Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что «грандиозные» антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    23 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт: «Пряников» у Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает

    Политолог Лизан: Трамп пытается напугать Россию санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь

    Эксперт: «Пряников» у Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пытается напугать Россию санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь, но «пряников» у американского лидера нет, а «кнут» никого не пугает, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    На фоне срыва переговоров о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште Дональд Трамп объявил санкции против российских нефтяных компаний, но опроверг сообщения о снятии ограничений на удары американскими ракетами вглубь России, заявил политолог Иван Лизан в своем Telegram-канале.

    По словам эксперта, история с возможным применением «Томагавков» выглядела попыткой Вашингтона оказать психологическое давление на Россию, чтобы вынудить ее к новым переговорам.

    «Так как Россия заднюю не включила, а понты оказались дрянными, то с темы «съехали» под предлогом готовящейся встречи с Путиным. Предоставлять ракеты Зеленскому отказались, тем более что пусковых комплексов в наземном исполнении счётное число, а обслуживать их пришлось бы самим американцам», – отметил Лизан.

    По словам политолога, телефонный разговор с Путиным пришелся весьма кстати, «дав красивый повод для отказа Зеленскому».

    Теперь, по мнению политолога, США пытаются «взять Россию на понт» санкциями, которыми с 2022 года уже никого не удивишь Особенно в ситуации, когда Вашингтон, находящийся под руководством Трампа, ухудшил отношения сразу с Индией и Китаем, пишет политолог.

    Лизан пришел к выводу, что США не намерены принимать условия России по завершению конфликта на Украине, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает, и от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется.

    Он считает, что европейские страны могут последовать примеру США и запустить процедуру конфискации замороженных российских ЗВР, чтобы предоставить Украине репарационный кредит. «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – отметил Лизан.

    Однако Лизан отмечает, что реально важным остается тот факт, что Вашингтон не разрешит никому использовать ракеты «Томагавк» и не будет обучать их применению.

    «Это минимизирует риски образцово-показательного удара по Москве и ответного удара по условному Жешуву, то есть снижают риск неконтролируемой эскалации. А к контролируемой начальники уже привыкли», – подытожил политолог.

    Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Axios писало, что решение Трампа о введении санкций против России связано с попытками оказать давление на руководство России для прекращения боевых действий на Украине.

    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я раз, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    23 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под городом Красноармейск (Покровск) в ДНР украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной и 68 отдельной егерской бригады ВСУ решили сдаться в плен.

    Сами сдавшиеся заявили, что их эвакуации с линии боестолкновения мешали украинские дроны, передает ТАСС.

    Сейчас они находятся в безопасности, им оказывают помощь.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России с помощью ударных дронов разгромили украинскую технику и живую силу под Красноармейском в ночное время.

    До этого российские военные уничтожили в ДНР группу арабских наемников, часть оставшихся боевиков сдались в плен.

    23 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожили 20 дронов ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении 20 БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов российские силы ПВО сбили 20 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, с 16.00 до 20.00 мск дежурные подразделения средств ПВО зафиксировали и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской области.

    Ранее при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали 19 человек. В Валуйском округе Белгородской области от атаки БПЛА погиб человек, а еще двое ранены.

    В результате атаки беспилотника ВСУ четыре населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области остались без электроснабжения.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотников над территорией страны.

    23 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Координировавший беспорядки в Махачкале канал «Утро Дагестан» создали на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Telegram-канал «Утро Дагестан», направлявшие массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту в 2023 году, был зарегистрирован на украинский номер, говорится в материалах уголовного дела.

    Канал «Утро Дагестан» был создан с украинского номера, обвиняемый Абакар Абакаров зарегистрировал его 30 марта 2020 года на номер украинского оператора «Киевстар», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

    Причем Абакаров управлял каналом через аккаунт, привязанный к турецкому мобильному оператору.

    По информации следствия, основная аудитория канала – жители юга России и выходцы из региона. Абакаров размещал материалы, транслирующие «антироссийские нарративы», анонсировал протестные акции и поддерживал связь с подписчиками через бота обратной связи.

    Публикации канала часто репостились деструктивными Telegram-каналами, среди которых «Утро февраля», основанный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом).

    В материалах дела говорится, что Пономарев, Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали публикации, побуждающие дагестанцев к ненависти и участию в массовых беспорядках с блокировкой дорог у аэропорта «Уйташ». Также обвиняемые размещали призывы к сбору денег на экстремистскую деятельность.

    Ранее в октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы нашли на арендованной вилле в Стамбуле.

    Напомним, в 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

    23 октября 2025, 07:49 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 139 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 139 украинских беспилотников самолетного типа над российской территорией, сообщило Минобороны.

    Над Белгородской областью уничтожено 56 дронов, над Брянской – 22, над Воронежской – 21, над Рязанской – 14, над Ростовской – 13, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом сбили четыре дрона, над Тамбовской, Волгоградской, Калужской и Орловской областями сбили по два дрона.

    Над Курской областью устранили один беспилотник.

    Напомним, над Воронежской областью в ночь на четверг средства ПВО уничтожили не менее восьми дронов ВСУ.

    До этого в среду дежурные расчеты ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.

    23 октября 2025, 11:14 • Новости дня
    Хакеры вскрыли сервера самого крупного производителя дронов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки хакеров KillNet и Beregini смогли обойти защиту серверов самого крупного украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины», об этом заявили в KillNet.

    Дроны «Боевые Птахи Украины» известны разработкой аппарата «Зозуля», который может бить вглубь российской территории, сообщил РИА «Новости» представитель KillNet с никнеймом KillMilk.

    Этот БПЛА считается дроном, способным поражать цели не на передовой, а на складах, командных пунктах, он также может бить логистике.

    Беспилотник летает автономно на малой высоте по заданной программе. Его максимальная скорость составляет 130-180 км/ч, он может преодолеть расстояние до 2,7 тыс. километров.

    Ранее хакеры KillNet взломали доступ к личным данным сотрудников маркетплейса дронов для украинских военных. Финансовый оборот этого маркетплейса за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.

    23 октября 2025, 07:04 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности встречи с Россией по украинскому урегулированию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация готова к встречам с российскими официальными лицами для содействия мирному урегулированию на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    США по-прежнему заинтересованы во встречах с российской стороной и готовы продолжать диалог, если появится возможность добиться мира, сказал Рубио, передает ТАСС.

    Он добавил, что у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что работа будет продолжаться на основе этой беседы. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – заявил Рубио.

    Комментируя новые санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», о которых было объявлено 22 октября, Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость действий при отсутствии прогресса в мирных переговорах. По словам госсекретаря, Трамп решил предпринять меры именно сейчас.

    Ранее МИД сообщал, что пока договоренностей о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Будапеште не существует.

    До этого СМИ писали, что Лавров и Рубио якобы планируют прибыть в Будапешт для встречи 30 октября.

    23 октября 2025, 10:49 • Новости дня
    Власти польской Гдыни потребовали защитить украинцев от горожан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация Гдыни призвала МВД Польши ввести дополнительные патрули и обновить камеры наблюдения после серии провокаций против украинцев, пишет интернет-портал onet.pl.

    В польском городе Гдыня зафиксировано увеличение числа антиукраинских провокаций и актов вандализма, направленных против украинцев, проживающих в городе, сообщает ТАСС.

    Один из членов городской администрации Лукаш Песевич заявил: «Антиукраинских провокаций в городе становится все больше, акты вандализма [в отношении украинцев] на улицах Гдыни уже становятся нормой».

    По информации портала onet.pl, администрация города обратилась к министру внутренних дел Марчину Кервиньскому с письмом, в котором содержится требование предоставить Гдыне 45 новых патрульных полицейских автомобилей, увеличить число полицейских на улицах и модернизировать систему видеонаблюдения для эффективной защиты украинцев.

    Недавно, 20 октября, в Гдыне задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в поджоге нескольких автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, еще один житель был арестован после нападения на украинский ресторан, где он сорвал флаг Украины со стены заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рост антипатии к украинцам может существенно повлиять на результаты выборов в Польше. Социологи заявили, что уровень неприязни к украинцам среди поляков достиг рекордных значений за последние три года. Польские соцсети продемонстрировали максимальный уровень негатива к украинцам с 2022 года.

    23 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Швеция захотела оплатить истребители для ВСУ активами России

    Стокгольм захотел использовать российские активы для оплаты истребителей для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Швеции рассматривает возможность оплаты поставки до 150 истребителей Gripen E для ВСУ за счет замороженных российских активов, заявил министр обороны Пол Йонсон.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в эфире телеканала SVT, что оплата контракта на поставку Украине 100-150 истребителей Jas 39 Gripen E может быть произведена за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Один самолет этой модели стоит около 800 млн крон, что эквивалентно примерно 85 млн долларов. Заказ на 100 самолетов оценивается в 80 млрд крон, то есть 8,5 млрд долларов.

    Ранее Киев и Стокгольм подписали соглашение о намерении приобрести до 150 истребителей Gripen E.

    Эксперты назвали сделку по этим истребителям финансово неподъемной для Киева.

    Напомним, Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о развитии сотрудничества в военной авиации и производстве техники. Сотрудничество Украины и Швеции в авиационной сфере сравнили с судьбой ракетного проекта «Сапсан».

    23 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Зеленский разрешил гастроли Сердючке для пополнения казны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выдал Андрею Данилко, известному как Верка Сердючка, разрешение на зарубежные выступления для пополнения бюджета Украины на сумму до 730 тыс. евро (около 70 млн рублей).

    Певец Андрей Данилко, выступающий как Верка Сердючка, получил разрешение на гастроли за границей с условием передачи выручки в бюджет Украины, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал  Shot.

    Владимир Зеленский ему разрешение на зарубежные выступления для пополнения бюджета Украины на сумму до 730 тыс. евро (около 70 млн рублей). Артисту удалось добиться права на выезд с Украины только после сложных согласований, отмечают журналисты.

    Шесть уже состоявшихся концертов Сердючки принесли около 530 тыс. евро каждый, что составляет примерно 50 млн рублей за выступление. Один из концертов в Германии обеспечил украинской казне не менее 70 млн рублей. На семь следующих концертов прогнозируется аналогичная прибыль: к примеру, в Людвигсбурге реализовано 7100 билетов из 7200, что гарантирует доход около 730 тыс. евро (70 млн рублей).

    Все собранные средства, по информации источника, поступают в администрацию президента Украины, где решается их дальнейшее распределение. Отмечается, что большинство песен Данилко исполняет на русском языке, а также общается со зрителями преимущественно по-русски, дополняя речь отдельными фразами на украинском. На одном из концертов в Праге Сердючка, как сообщается, похвасталась своими связями на польской границе.

    Несмотря на успехи гастрольного тура, запрет на корпоративные выступления для Данилко не отменили, так как на частных концертах невозможно продвигать украинскую повестку. В связи с этим артист вынужден отказывать частным заказчикам, ссылаясь на занятость.

    Ранее Верке Сердючке пригрозили запретом на въезд в Россию.

    Полиция привлекла к административной ответственности директора киевского отеля, где Данилко исполнял песни на русском языке.

    Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, заявил, что его концерты в Европе перенесены из-за отказа министерства культуры Украины выдать разрешение на выезд.

