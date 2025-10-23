  • Новость часаПутин предложил объявить 2027 год Годом географии
    Как российские войска готовятся к штурму Херсона
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов Мельникова
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции
    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    23 октября 2025, 18:15 • Новости дня

    Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом географического общества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку кандидатуре Сергея Шойгу на пост президента Русского географического общества, особо подчеркнув его вклад в возрождение организации.

    Президент России Владимир Путин поддержал переизбрание секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу на пост президента Русского географического общества, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что делегатам съезда предстоит избрать президента организации и что ученый совет выдвинул на этот пост Шойгу.

    Глава государства подчеркнул, что Сергей Шойгу был одним из инициаторов возрождения Русского географического общества. «Как известно, агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги в возрождении Русского географического общества», – с улыбкой отметил президент.

    Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    23 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне  показалось неправильным. Потому что казалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем», – сказал он журналистам в Белом доме после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и американская сторона ранее обсуждали параметры возможной встречи лидеров России и США в Венгрии.

    Отметим, накануне днем замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что параметры будущей встречи лидеров России и США уже определены, а работа дипломатов продолжается.

    Сам Трамп сутками ранее говорил, что судьба саммита в Будапеште решится в ближайшие два дня.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду отмечал, что пока нет никаких новостей относительно возможной встречи президентов России и США, несмотря на многочисленные слухи и обсуждения вокруг этого вопроса. В то же время он подчеркивал, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи. «Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки», – пояснил Песков, комментируя слова американского лидера о важности результативности переговоров.


    23 октября 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперты: Трамп пытался давлением сбить требования Москвы, но не смог

    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп любит быстрые и легкие победы. В его планах было добавить в свою копилку еще одну – урегулирование украинского кризиса. Однако позиции России и США разошлись в вопросе завершения конфликта: Москва не согласна на полумеры. Именно с этим связано заявление главы Белого дома об отмене встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, считают эксперты.

    «Если в чем-то и есть стабильность Белого дома, так это в переменчивом настроении его главы», – отметил военкор Евгений Поддубный. Он иронично предположил, что у президента США есть пунктик в его списке выполненных дел на неделю – «внести хаос и неопределенность». Журналист призвал не забывать, что Трамп – в первую очередь бизнесмен.

    Поддубный напомнил, что к американскому лидеру «на поклон» приехал генсек НАТО Марк Рютте. «Прибыл не с пустыми руками, а с финансовым отчетом – сколько и на какую сумму страны альянса уже купили у США оружия для Украины. С другой стороны, Рютте представил Трампу очередной «мирный план» из 12 пунктов, разработанный Европой и Украиной. Документ предусматривает «прекращение огня, основанное на текущих линиях фронта», – заметил военкор.

    «Думается, прочитав все это, Трамп понял, что ехать на встречу с Владимиром Путиным с таким багажом не имеет смысла. Только лишь потому, что обсуждать-то нечего. Никакие брюссельско-киевские рефераты Москва во внимание принимать не будет», – считает Поддубный, добавляя, что пока Киев и ЕС трактуют «отмену» саммита как личную победу.

    Введение санкций – первых при новой администрации США – может быть попыткой «взять на понт» Россию, принудив ее к переговорам, допустил в свою очередь экономист Иван Лизан. Он сделал три предварительных вывода из складывающейся ситуации. «Во-первых, принимать условия России по завершению конфликта США не намерены. Во-вторых, «пряников» у администрации Трампа нет, а «кнут» уже никого не пугает. В-третьих, от возвращения к прямой поддержке Киева Трамп по-прежнему уклоняется», – перечислил эксперт.

    Лизан не исключает, что европейцы, глядя на действия Вашингтона, воодушевятся и уже в четверг днем решатся на запуск процедуры конфискации замороженных российских активов, оформив их для Украины в виде «репарационного кредита». «Впрочем, это ожидаемо, равно как последствия таких действий», – добавил он.

    В похожем ключе «американские зигзаги» трактует и Дмитрий Новиков, доцент ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИКСА РАН. «Во-первых, в Вашингтоне по-прежнему верят в то, что контакты с США ценны для России сами по себе. Во-вторых, в Вашингтоне исходят из того, что спешить все равно в общем-то некуда и можно поманеврировать», – детализировал эксперт.

    Он допустил, что цель маневров – «сбить максималистские требования Москвы перед саммитом, дабы снова не воспроизводить Анкоридж в чистом виде, а заиметь какой-то прогресс». «Телефонный звонок на уровне глав внешнеполитических ведомств и переданная в Вашингтон нота, видимо, американское руководство не удовлетворили. Решили дать «твердый и четкий» сигнал, но без большой эскалации», – написал Новиков в своем Telegram-канале.

    Отметим, о том, что Россия якобы направила США ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, сообщило агентство Reuters. В документе Москва подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией Донбасса, однако это противоречит мнению Дональда Трампа о том, что линию фронта нужно заморозить на нынешних позициях, говорилось в материале.

    «Проблема в том, что давление, даже ограниченное – все равно давление, а российское руководство, как известно, под давлением уступок не делает», – акцентировал Новиков. Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что многоуровневая игра, затеянная администрацией США, «никак не влияет на поле боя на Украине и вновь дает нам время улучшить свои переговорные позиции».

    «Раз Зеленский отказался отдавать Донбасс добровольно, встречу отложили до момента, когда армия России заберет его силой. После чего будет еще шанс на переговоры. Но уже на новых условиях», – соглашается экс-депутат Рады Олег Царев. По его мнению, саммит не отменили, а лишь отложили: «причем, скорее всего, его все-таки проведут именно в Будапеште – лучшего места не найти».

    Военный блогер Юрий Подоляка предположил, что Трамп «попросту умывает руки»: «Мол, воюйте как можете дальше без меня, а я готов всегда вернуться к переговорам, как только одна из сторон дожмет другую до приемлемого для всех варианта», – трактовал он заявления и действия минувших суток Вашингтона.

    Он не исключил, что «пауза» во встрече президентов может быть непродолжительной. «Ведь даже «умывая руки» в украинском вопросе, Трамп сохраняет массу вполне конкретных «тем» с Россией, по которым можно договариваться», – указал военблогер.

    Политолог Алексей Чеснаков указывает на любовь американского лидера к быстрым и легким победам. «Разрешить «одним звонком» конфликт Индии и Пакистана, урегулировать за несколько дней «войну» между Таиландом и Камбоджей, завершить 8 конфликтов за 9 месяцев – впечатляющий график», – написал он в своем Telegram-канале.

    Девятый конфликт, по словам Трампа, должен был быть урегулирован «в самое ближайшее время», однако срыв саммита в Будапеште, новые антироссийские санкции и, вероятно, еще пакет острых решений, которые могут быть анонсированы в самое ближайшее время, отдаляют эту перспективу, отметил эксперт. Он допустил, что «яблоком раздора» стал вопрос о прекращении огня.

    «Вашингтон, Брюссель и Киев здесь занимают приблизительно общую позицию – полное и безусловное прекращение огня. Москва же справедливо указывает на то, что такой формат невозможен при условии продолжения поставок западных вооружений на Украину, а также при отсутствии динамики по разрешению глубинных проблем актуального кризиса. Причины этой дихотомии – разная оптика, с которой стороны смотрят на прекращения огня», – детализировал Чеснаков.

    «Для Трампа остановка боевых действий – это и есть фактическое проявление «завершения конфликта». Именно поэтому первостепенной задачей во всех его попытках разрешить какие-либо конфликты, является остановка боевых действий. В простых боестолкновениях это работает. Однако при попытках урегулировать конфликт с более сложной природой, начинают возникать проблемы. По этой причине режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС был нарушен спустя несколько дней», – заметил политолог.

    Сложные конфликты не разрешаются путем прекращения огня, они разрешаются путем урегулирования их первопричин, подчеркнул спикер. «В силу этого Москва настаивает на реальном урегулировании. В случае прекращения огня Киев получит драгоценное время для того, чтобы дождаться все анонсированные пакеты помощи. Проведет дополнительную жесткую волну мобилизации. Даст отпуск частям, которые несколько месяцев находятся на ЛБС и практически полностью выгорели. Доучит новобранцев в европейских тренировочных центрах», – описал он.

    «Таким образом, режим прекращения огня будет способствовать не разрешению конфликта, а, напротив, придаст ему новый импульс всего лишь спустя несколько месяцев, так как Украина получит необходимые ей ресурсы для сопротивления. Вероятно, это и пытаются донести российские официальные лица до американской стороны, но пока безуспешно. И кейс «хрупкого мира» на Ближнем Востоке явно усугубил ситуацию», – заключил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели», – сказал президент США после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Впрочем, глава Белого дома добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем. Госсекретарь Марко Рубио позже также заявил, что вашингтонская администрация все еще хочет провести встречу с российской стороной. «Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, подготовка к саммиту Россия – США началась сразу после телефонного разговора лидеров. Так, 17 октября Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 20 октября состоялась беседа между Сергеем Лавровым и Рубио. МИД России охарактеризовал ее как «конструктивную». Однако вскоре ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о переносе встречи президентов.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что по поводу сроков саммита пока «новостей нет». Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время. О продолжении подготовки саммита говорил и Орбан. Он напомнил, что с этой целью глава венгерского МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. «Дата (саммита) пока неизвестна. Как только придет время, мы проведем его», – приводит слова политика «Интерфакс».

    Отметим, в среду перед объявлением Трампа об отмене встречи с Путиным министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних предприятий. В ведомстве объяснили решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». При этом в одном из документов говорится, что до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями операций, необходимых для сворачивания деятельности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции контрпродуктивными. Она также отметила, что такие действия негативно отражаются на перспективах переговоров по украинскому урегулированию

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    23 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    23 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    По его словам, некоторые государства сознательно жертвуют своей идентичностью, культурой и стабильностью ради привлечения мигрантов, чтобы компенсировать снижение количества коренного населения, передает ТАСС.

    «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой – именно неконтролируемой, даже хаотичной – миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что для России принципиальным остается выбор в пользу максимальной поддержки семьи.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    22 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведенная под руководства российского президента Владимира Путина тренировка стратегических ядерных сил показала готовность России использовать ядерное оружие для защиты национальной безопасности в случае угрозы, заявил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, – свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», – заявил он ТАСС.

    Коротченко отметил, что важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ верховного главнокомандующего.

    Эксперт отметил, что возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любого агрессора или блока, если они посягнут на безопасность России.

    Он также обратил внимание на важность внешнеполитического контекста, в котором проводилась тренировка, и подчеркнул, что мероприятие было направлено на подтверждение боеготовности ядерной триады и отработку различных сценариев ядерного реагирования по приказу Путина.

    Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и крылатых ракет воздушного базирования проводились с неядерными массогабаритными макетами боевых блоков, что подтвердило готовность сил к различным вариантам боевого применения – от массированного ответного удара до точечного поражения выбранных целей, сказал военный эксперт.

    Коротченко назвал среди возможных сценариев применения ядерных сил ответ на использование западного дальнобойного высокоточного оружия с территории Украины, попытки блокады Балтики и Калининградской области странами НАТО, а также ввод натовского контингента на Украину, что будет расценено как вступление в войну с Россией.

    По его словам, Генштаб России предусмотрел различные форматы использования ядерных сил для ответных действий на эскалацию ситуации или агрессию против страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    23 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о снижении рождаемости как о глобальном вызове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Снижение рождаемости признано одной из ключевых мировых проблем, которая затрагивает и Россию, что отметил президент Владимир Путин.

    Глобальным вызовом современности становится снижение рождаемости, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает РИА «Новости». По его словам, данная тенденция охватывает многие страны мира, в первую очередь экономически развитые государства.

    «В современном мире глобальной тенденцией и глобальным вызовом стало снижение рождаемости. Нет, конечно, не во всех странах – это известно хорошо, но с этим столкнулись многие, прежде всего экономически развитые государства. И Россия в этом смысле, к сожалению, не исключение», – привел слова главы государства источник.

    Путин подчеркнул, что ситуация требует системного подхода и внимания со стороны государства, поскольку демографический вопрос напрямую влияет на будущее страны. Он отметил, что необходимо принимать меры для улучшения демографических показателей и поддержки семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что проблему снижения рождаемости в России усугубляют последствия демографических провалов, связанных с Великой Отечественной войной и кризисом 1990-х годов.

    Путин назвал поддержку семей приоритетом и основным направлением национальных проектов.

    Многодетные семьи, по мнению президента, должны стать нормой в России.

    23 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин подчеркнул недопустимость давления на семьи по вопросу рождения детей

    Путин: Решение о рождении ребенка должно оставаться личным выбором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, подчеркнул, что решение о рождении ребенка должно оставаться исключительно частным делом.

    Он отметил, что никакого давления со стороны государства или общества в этом вопросе быть не должно, передает ТАСС.

    «В этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, – частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», – сказал Путин.

    Он также напомнил о необходимости развития в обществе «внутреннего настроя» и стремления к созданию семьи, заключению брачного союза и многодетности. По словам главы государства, эти ценности должны стать преобладающими в общественном сознании.

    Ранее Путин высказал мнение о необходимости воспринимать многодетные семьи как норму в России.

    Он также подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    23 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин поручил подписать конвенцию ООН против киберпреступности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин утвердил решение правительства о присоединении страны к международному соглашению по борьбе с киберпреступностью, принятому по российской инициативе.

    Владимир Путин распорядился подписать Конвенцию ООН против киберпреступности, сообщает ТАСС.

    Документ от имени России подпишут представители Генеральной прокуратуры.

    Генассамблея ООН в декабре 2024 года одобрила конвенцию, разработанную по инициативе России. Полное название документа – «Конвенция против киберпреступности; Укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям».

    Конвенция направлена на расширение международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, а также закрепляет принцип цифрового суверенитета государств. В числе ключевых направлений – противодействие хакерским атакам, мошенничеству, отмыванию денег и эксплуатации детей.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предложение Министерства иностранных дел о подписании Россией конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью.

    Ранее сообщалось, что общее число киберпреступлений в России в прошлом году составило 765,4 тыс. Это на 13,1% больше показателей предыдущего года.

    23 октября 2025, 15:36 • Новости дня
    Путин назвал счастьем отцовство и материнство

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по демографии подчеркнул ценность семьи и отметил, что в России реализуются востребованные меры поддержки для родителей и детей.

    На заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики президент России Владимир Путин заявил, что отцовство и материнство являются счастьем, которое не стоит откладывать на потом, передает РИА «Новости»

    «Отцовство и материнство – это счастье, и не нужно счастье откладывать на потом», – заявил президент. Путин подчеркнул, что в стране уже сформирован целый набор востребованных инструментов поддержки семей. В их числе он отметил материнский капитал, единые пособия для граждан с невысокими доходами и льготную ипотеку. Президент отметил, что эти меры востребованы среди россиян.

    Также глава государства заявил, что решение демографических проблем и поддержка семьи – это задача всех уровней власти, начиная с федерального правительства и заканчивая муниципалитетами. Путин выразил уверенность, что только совместными усилиями можно добиться положительных перемен в демографической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что государство не будет идти по пути поощрения хаотичной миграции для решения демографических проблем.

    23 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может прокомментировать ситуацию вокруг возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать [ситуацию со встречей с Трампом и мирным саммитом в Будапеште]», – сказал Песков в беседе с автором Telegram-канала «Юнашев Live» Александром Юнашевым, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    23 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил, что сокращение числа новорожденных стало тенденцией современного мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема снижения рождаемости в России усугубляется последствиями демографических провалов, связанных с Великой Отечественной войной и кризисом 1990-х годов, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

    По его словам, глобальное сокращение числа новорожденных стало одной из главных тенденций современного мира, особенно в экономически развитых государствах, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в России ситуация осложнена так называемым «эхом» двух демографических ям – трагическими потерями во время Великой Отечественной войны и последствиями кризиса 1990-х годов, наступившего после распада СССР.

    «Для нас свои последствия имеет и дает знать «эхо» двух «демографических ям» – это трагические потери времен Второй мировой – для нас Великой Отечественной – войны и кризисного периода 1990-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза», – отметил президент.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Напомним, в России в марте увеличилась рождаемость на 3,2% по сравнению с февралем.

    23 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о важности укрепления демографического потенциала страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие демографического потенциала страны необходимо для укрепления суверенитета и преодоления демографического кризиса.

    Владимир Путин, выступая на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики, заявил, что залог будущего России кроется в поддержании этнокультурного баланса и прочности суверенитета, передает ТАСС. Президент также отметил важность поддержки собственного демографического потенциала страны для успешного преодоления демографического кризиса.

    «Глубоко убежден – ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиции большой многодетной семьи, развития программ возвращения на родину наших соотечественников, русских и русскоговорящих людей, составляющих государство, образующую основу нашего общества. В этом залог нашего будущего – в сохранении этнокультурного баланса российского общества, прочности нашего суверенитета», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул необходимость развития программ по возвращению соотечественников, а также сохранения и увеличения численности коренных народов.

    Также Путин подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики.

    23 октября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин назвал поддержку семей приоритетом и основным направлением нацпроектов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей является однозначным приоритетом и важнейшим направлением национальных проектов, передает ТАСС. Глава государства обозначил, что данное направление требует особого внимания и системного подхода со стороны всех органов власти.

    «Сразу хочу подчеркнуть: поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития. Оно затрагивает практически все сферы жизни, все, что нужно и значимо для наших людей. Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны», – сказал Путин.

    Совет по реализации государственной демографической и семейной политики был создан указом Путина в конце прошлого года. Сегодня проходит первое заседание этого органа, задачей которого является подготовка предложений президенту, координация действий властей, а также общественный контроль за мероприятиями в рамках Десятилетия детства.

    Среди функций совета также названы оценка эффективности программ, укрепляющих институт семьи, повышение престижа многодетности, продвижение традиционных семейных ценностей, а также обеспечение роста рождаемости и продолжительности жизни. Председателем совета назначена Валентина Матвиенко, а ее заместителем – Татьяна Голикова. В совете также работают Анна Кузнецова, Геннадий Красников, Сергей Галкин, Виталий Мутко, Герман Греф и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал победу в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации главными целями для России.

    Глава государства отметил, что несмотря на уже действующие меры поддержки семей, их пока недостаточно для обеспечения демографического роста.

    23 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    @ Метцель Михаил/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО) отметил, что считает правильным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии.

    «Считаю абсолютно верным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у организации есть большой опыт работы с детьми.

    Ранее Минпросвещения захотело ввести единые учебники по всем предметам.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России к 2026 году планируют завершить работу над созданием единых учебников для всех школьных предметов.

    23 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин предложил объявить 2027 год Годом географии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на XVII съезде Русского географического общества выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    Президент подчеркнул, что вклад географов разных эпох сыграл значимую роль в укреплении государства, а сама наука имеет высочайшее значение, передает ТАСС.  «С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии», – отметил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на политическую значимость географии для России, подчеркнув, что это касается и закрепления новых географических карт страны. По его словам, ключевым событием в этом направлении может стать не только обновление карт Российской Федерации, но и открытие музея географии, что будет иметь прикладное значение.

    В прошлом году Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

