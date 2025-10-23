Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Захарова описала запрет ЕС на газ из России фразой «назло бабушке отморожу уши»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Совета ЕС о запрете на закупку российского газа с 1 января 2028 года реализацией философии «назло бабушке отморожу уши».
Захарова прокомментировала решение Совета ЕС запретить импорт российского газа с 1 января 2028 года, передает ТАСС.
По ее словам, позиция ЕС – это реализации философии «назло бабушке отморожу уши».
Захарова подчеркнула, что считает решение Совета ЕС «полным мраком» и обвинила европейские власти в следовании иррациональной политике. Она добавила: «Это, честно говоря, уже какие-то напоминает практики тоталитарных сект».
Ранее Евросоюз утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа к 2027 году и ввел новые санкции против банков и компаний.
ЕС одобрил новый пакет санкций, который затронул более 100 танкеров с российской нефтью и ограничил перемещение российских дипломатов по странам союза.
До этого Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается в попытке лишить его энергетического суверенитета и подчинить англосаксонским интересам.