МИД России заявил о попытках Польши вовлечь США в авантюру с ядерным оружием
Россия отмечает, что польские власти пытаются вовлечь США в авантюру с размещением американского ядерного оружия в Польше, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова обратила внимание на инициативы Польши по размещению американского ядерного оружия на своей территории, передает ТАСС.
По словам Марии Захаровой, официальные представители Варшавы продолжают призывать Вашингтон к таким шагам, несмотря на риски и международные обязательства.
Захарова подчеркнула, что подобными действиями формально неядерные государства НАТО демонстрируют вызывающее пренебрежение к договору о нераспространении ядерного оружия. Она отметила, что подобная линия поведения создает опасные прецеденты и подрывает существующую систему международной безопасности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши Радослава Сикорского «Усамой бен Сикорским».
В декабре 2024 года американский журнал National Interest предположил, что НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше, а затем и на Украине.
Парламентарий Верховной рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине ядерные боеголовки США для обеспечения подлинных гарантий безопасности.