Кабмин решил повысить приоритет перевозки по ж/д купленного на бирже зерна

Tекст: Вера Басилая

Перевозка зерна, приобретенного на бирже, будет осуществляться РЖД в третью очередь в рамках правил недискриминационного доступа к инфраструктуре вместо прежней восьмой-девятой очереди, пишут «Ведомости».

Издание уточняет, что новое правило следует из письма вице-премьера Виталия Савельева президенту России Владимиру Путину.

В документе говорится, что решение принято правительством во исполнение указания главы государства от 14 сентября 2025 года по повышению приоритетности перевозки агропродукции, купленной на биржевых торгах.

Газета отмечает, что третья очередь по приоритету включает грузы, транспортируемые по отдельным указам, распоряжениям и поручениям президента. Ранее аналогичные перевозки осуществлялись по остаточному принципу – в восьмой-девятой очереди.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал предложение повысить приоритет перевозок, указав, что это поможет развитию биржевой торговли зерном, формированию национальных ценовых индикаторов и увеличению экспортного потенциала. По его словам, сейчас объемы биржевых торгов зерном невысоки из-за существующей системы взаимоотношений между производителями и покупателями. Для повышения активности на бирже требуются дополнительные меры стимулирования, подчеркивается в статье.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу создания зерновой биржи в рамках БРИКС.