Рахмон призвал укрепить духовные устои для борьбы с терроризмом
Глава Таджикистана Рахмон призвал укрепить духовные устои для борьбы с терроризмом
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в обращении к участникам Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму в Душанбе подчеркнул важность духовного и морального воспитания для противодействия террористическим угрозам на южных рубежах Содружества Независимых Государств.
Рахмон отметил, что меры по укреплению духовно-моральных устоев населения помогут противостоять угрозам терроризма на южных границах СНГ, передает ТАСС.
В обращении подчеркивается, что стабильность в Афганистане является ключевым элементом безопасности для Таджикистана и всего региона. Рахмон отметил, что активизация террористической деятельности по южному периметру границ становится все более распространенной тенденцией.
Президент указал на необходимость целенаправленных мероприятий по укреплению иммунитета населения и повышению его потенциала. По его словам, это должно стать ответом на вызовы терроризма и экстремизма. Обращение озвучил секретарь Совета безопасности республики Юсуф Рахмон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес удар по позициям в Афганистане. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов. Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов.