Эксперты спрогнозировали волну мошенничества на «черную пятницу»

Эксперты BI.ZONE спрогнозировали волну мошенничества на «черную пятницу»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты компании BI.ZONE зафиксировали с сентября рост числа доменов, посвященных распродажам на «черную пятницу», передает ТАСС.

Только за сентябрь было выявлено 202 новых таких сайтов, а с начала октября – уже 278. Для сравнения, с января по август 2025 года фиксировалось в среднем 128 доменов ежемесячно. Эксперты отмечают, что пик создания подобных ресурсов еще впереди и ожидается в ноябре.

В BI.ZONE предупредили: «Мошеннической может оказаться как минимум каждая десятая из них». По их оценкам, не менее 10% будущих сайтов, посвященных распродажам, могут быть созданы с целью обмана пользователей.

Согласно статистике за прошлый год, в сентябре 2024 года было зарегистрировано 263 новых ресурса, а в октябре – сразу 780, что указывает на меньшую активность в нынешнем году. Аналитик Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков отметил, что в 2025 году в российском сегменте интернета стало меньше фишинговых доменов, которые маскируются под крупные торговые площадки.

В BI.ZONE также добавили, что в доменной зоне .ru фиксируется лишь 1–2% всех потенциально мошеннических сайтов, связанных с «черной пятницей». Эксперты связывают это с тем, что ноябрьские распродажи пока менее известны в России.

