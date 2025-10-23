  • Новость часаТрамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Путин загоняет Запад в глухую оборону
    Верховный суд разрешил штрафовать несколько раз за превышение скорости
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске
    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США
    Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности отправиться на СВО
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    23 октября 2025, 06:24 • Новости дня

    Марочко сообщил о взятии Синельниково под контроль российскими силами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные приступили к закреплению на северных окраинах Синельниково после прорыва обороны ВСУ в пригородном лесу, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские бойцы уничтожили часть обороны Вооруженных сил Украины в Синельниковском лесу и с ходу вошли в Синельниково Харьковской области, передает ТАСС. «Уничтожив часть оборонительной линии противника, передовые российские отряды преодолели огневой рубеж вооруженных формирований Украины в Синельниковском лесу и с ходу вошли в населенный пункт Синельниково. Началось освобождение данного населенного пункта, идет закрепление на северных окраинах. По улице Лесной часть домостроений – уже под нашим контролем», – заявил Марочко.

    По его словам, российские подразделения продолжают расширять зону контроля в этом районе, ведутся бои в городской черте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Харьковском и Сумском направлениях. Командиры ВСУ обманывали своих штурмовиков, чтобы не дать им сбежать с позиций.

    22 октября 2025, 09:49 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    Подполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области был уничтожен штабной бункер, где находились офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, в результате ночного удара были ликвидированы не только военнослужащие, среди которых были представители стран НАТО, но и цех по производству двигателей для беспилотников рядом с аэропортом Жуляны.

    Сергей Лебедев отметил: «Есть данные об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, в том числе из стран НАТО». Он добавил, что этот удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Российские войска регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава, техники, а также по инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.

    Кроме того, под удар в порту Одесской области попали румынские военные и техника НАТО. По предварительной информации, в районе порта затонул паром с техникой из Румынии, а румынские военные понесли потери: раненых и погибших вывозили на катерах на румынскую территорию.

    Также, по данным Лебедева, местные жители сообщили о работе системы ПВО, предположительно, зенитного комплекса «Гепард» со стороны Румынии.

    Ранее в среду сообщалось, что  российские силы ночью уничтожили тренировочный лагерь украинских войск в Борисполе Киевской области.

    Накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

    Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    22 октября 2025, 13:28 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру. До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине.

    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    22 октября 2025, 20:28 • Новости дня
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные неожиданно для противника провели десантную операцию на Карантинном острове и установили контроль над стратегическими объектами.

    Операция по высадке российских военных на Карантинном острове Херсона прошла успешно, передает ТАСС. Командир разведывательного взвода заявил, что «противник не ожидал удара именно в этом месте», а задача десанта заключалась в форсировании водной преграды и создании плацдарма для дальнейшего продвижения. По его словам, после высадки российские подразделения быстро заняли ключевые объекты на острове.

    Карантинный остров, известный также как микрорайон Корабел, находится в западной части Херсона и соединяется с городом железнодорожным и автомобильным мостами. На территории острова расположены четыре крупных промышленных предприятия, в том числе судостроительные и судоремонтные заводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ведут бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о продолжении боевых действий в этом районе.

    Накануне Сальдо сообщил, что российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.


    22 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России

    WSJ: США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это решение было принято без широкой огласки после того, как полномочия по координации подобных ударов были переданы от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Гринкевич также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.

    Издание пишет, что решение снять ограничения на удары вглубь России было принято еще до встречи Трампа и Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

    Ранее газета Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не может рассчитывать на быстрые поставки ракет Tomahawk. Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    22 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье: Лагерь ВСУ на сто человек уничтожен ночью под Киевом

    В результате удара в Киевской области уничтожен лагерь ВСУ на 100 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Борисполе Киевской области ночью был уничтожен тренировочный лагерь украинских войск, находившийся рядом с аэропортом и рассчитанный на сто человек.

    Тренировочный лагерь ВСУ в Борисполе Киевской области был уничтожен в результате ночного удара, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в Борисполе (Киевская область), в 5.18. Уничтожен тренировочный лагерь ВСУ на 100 человек – рядом с территорией аэропорта. Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых».

    Он уточнил, что лагерь располагался рядом с территорией аэропорта Борисполь, подтверждено уничтожение объекта.

    Удары по подобным объектам на Украине российские войска наносят в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, включая объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

    Напомним, накануне российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет на Украине в Днепропетровской области.

    Ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.

    22 октября 2025, 13:33 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Ивановку в Днепропетровской области, а группировка «Восток» – Павловку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Гришино, Сергеевки, Кучерова Яра, Николайполья, Торецкого, Белицкого, Димитрова и Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и два пикапа.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Павловку в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Александровки, Орестополя, Алексеевки в Днепропетровской области, Рыбного, Новоуспеновского, Зеленого Гая и Вишневого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 315 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям егерской бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и центра сил спецопераций ГУР в районах Храповщины, Кондратовки, Хотеня, Ленинского, Новой Сечи, Варачино в Сумской области, Новоселовки и Новгород-Северского в Черниговской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, станцию РЭБ и три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Шийковки, Новосергеевки, Петропавловки, Купянска в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронемашины и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены девять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии поблизости от Северска, Федоровки, Васюковки, Пазено, Дроновки, Николаевки, Степановки и Иванополья в ДНР.

    Противник потерял до 220 военнослужащих, три танка, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Ленино в ДНР. Кроме того, они освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку, а также Плещеевку в ДНР.

    22 октября 2025, 13:41 • Новости дня
    Средства ПВО сбили Су-27 Воздушных сил Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки сбиты четыре крылатые ракеты, три управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 224 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 91 690 беспилотников, 633 ЗРК, 25 616 танков и других бронемашин, 1605 боевых машин РСЗО, 30 705 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 572 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины.

    За последние сутки российские войска освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    22 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Экипаж танка ВС России пережил 15-часовой обстрел под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Южного военного округа более 15 часов находились под горящим танком, отражая атаки противника и дожидаясь спасения.

    Экипаж танка батальона Южного военного округа более 15 часов находился под обстрелом Вооружённых сил Украины после того, как их машина была подбита противотанковой ракетой, передаёт РИА «Новости». Старший механик-водитель с позывным «Колючий» рассказал, что после попадания ПТУР в башню танк загорелся, а командир получил ранение.

    «Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда», – сообщил военный. Все это время по их позиции продолжался обстрел с применением FPV-дронов и сбросов боеприпасов на поврежденную технику.

    Выбраться с поля боя и покинуть опасную зону экипажу удалось только ближе к вечеру. За проявленное мужество механик-водитель был награжден медалью «За отвагу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод принял решение представить новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    22 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    Начсвязи 105-го погранотряда ВСУ ликвидировали в Черниговской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Черниговской области был ликвидирован начальник связи 2-й погранзаставы 105-го погранотряда ВСУ лейтенант Роман Сорока, уроженец Львовской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Начальник связи второй пограничной заставы 105-го погранотряда ВСУ лейтенант Роман Сорока был ликвидирован в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, Сорока родился 20 августа 2001 года и был уроженцем Львовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ ударом ФАБ под Красноармейском. В Сумской области российские военные уничтожили офицера эстонского спецназа. В Днепропетровской области российские силы уничтожили иностранных инструкторов и офицеров ВСУ.

    22 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Марочко сообщил о начале боев за Яровую в ДНР

    Военный эксперт Марочко сообщил о начале боев за Яровую в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные вплотную приблизились к Яровой в ДНР, начав активные боевые действия за освобождение этого населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения подошли вплотную к Яровой Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко рассказал, что передовые отряды ВС России взяли под огневой контроль участок железной дороги длиной два километра юго-западнее Новоселовки.

    По словам Марочко, сейчас российские военные проводят активные мероприятия по освобождению населенного пункта Яровая. Он отметил, что продвижение войск сопровождалось установлением контроля над стратегически важной инфраструктурой в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины утратили контроль над Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Марочко отметил, что ракеты «Фламинго» проявили слабость перед российским военно-промышленным комплексом. Российские войска продвинулись у пяти населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

    22 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Пленный сообщил о потере половины бойцов части ВСУ в Шандриголово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате трехнедельных боев в Шандриголово на Украине одно из подразделений ВСУ потеряло больше половины личного состава, оставшись с 18 бойцами из 40, рассказал пленный солдат ВСУ Иван Бондаренко.

    По его словам, больше половины личного состава украинского подразделения было потеряно за три недели боев в населенном пункте Шандриголово в ДНР, передает ТАСС.

    Бондаренко рассказал: «Всего нас заехало туда для наблюдения 40 человек. Ориентировочно недели через три нас осталось в строю 18».

    Бондаренко служил в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Его пленили военнослужащие группировки «Запад» в Шандриголово.

    Пленный отметил, что российские военные хорошо обращались с пленными и делились с ними продуктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. Киев перебросил артиллерию и минометы в район Шандриголово в ДНР.

    22 октября 2025, 08:42 • Новости дня
    В Лужском районе Ленобласти уничтожены три БПЛА

    Дрозденко сообщил об уничтожении трех БПЛА в Лужском районе Ленобласти

    Tекст: Вера Басилая

    В Лужском районе Ленинградской области были уничтожены три беспилотника, еще один аппарат был сбит над Кингисеппским районом, разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

    Системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата в Лужском районе Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале Дрозденко.

    Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, а объекты инфраструктуры остались невредимы.

    Также глава региона уточнил, что еще один беспилотник был сбит над Кингисеппским районом в ходе отражения атаки. Таким образом, за утро в регионе уничтожены четыре беспилотных аппарата.

    Минобороны сообщило, что над Ленобластью были уничтожены четыре дрона.

    В ночь на среду над территорией России уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково.

    22 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    При атаках ВСУ в Белгородской области ранены ребенок и двое взрослых

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали водитель и девятилетняя девочка, сообщил оперштаб региона.

    Два мирных жителя, в том числе девятилетний ребенок, получили ранения в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

    В оперштабе сообщили, что девятилетняя девочка получила травмы, когда дрон атаковал легковой автомобиль в селе Новостроевка Первая. Родители доставили ребенка в детскую областную клиническую больницу, где врачи диагностировали у нее осколочное ранение ноги.

    В селе Головчино в результате удара дрона по спецтехнике пострадал водитель. Он был госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и баротравмой для дальнейшего обследования.

    Ранее дежурные расчеты ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.

    Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь.

    22 октября 2025, 11:33 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Россией

    Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Дагестане и три – над Черным морем

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты ПВО в течение четырех часов уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Дагестаном, Крымом и Черным морем.

    В период с 7.00 до 11.00 по московскому времени силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Согласно заявлению ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Дагестана, еще три – над акваторией Черного моря. Кроме того, два аппарата были уничтожены на территории Крыма.

    Министерство обороны подчеркнуло, что работа дежурных сил ПВО позволила своевременно пресечь попытки атаки беспилотников на российские регионы.

    Напомним, Минобороны заявило об уничтожении и перехвате 33 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за минувшую ночь.

    В Лужском районе Ленобласти силовики в среду уничтожили три беспилотника.

    В Дагестане утром в среду дроны совершили атаку на одно из предприятий в Махачкале.

    23 октября 2025, 02:45 • Новости дня
    Дочь спасенного из плена ВСУ российского бойца рассказала об издевательствах над ним

    Дочь спасенного из плена ВСУ российского бойца рассказала об издевательствах

    Tекст: Ирма Каплан

    В лагере подо Львовом российские военнопленные подвергались пыткам, длительному стоянию на морозе и избиениям боевиков ВСУ, несмотря на тяжелые ранения, рассказала Татьяна, дочь вернувшегося из украинского плена бойца ВС России.

    По словам Татьяны, ее отец попал в лагерь ВСУ с серьезными ранениями, но медпомощи почти никакой не оказывали.

    «Его не лечили, только поливали зеленкой. У него было пробито легкое, разорвано колено, осколки по всей правой стороне, перебита рука правая, оторван палец. <…> Когда он попал в госпиталь [в России], врач была в шоке и спросила: «Как вы выжили?» – рассказала она ТАСС.

    Девушка также описала со слов отца, как боевики ВСУ издевались над военнопленными.

    «Могли в мороз вывести почти без одежды стоять несколько часов. Один раз, рассказал папа, три часа стояли под дождем просто в пижамах. А они сидели и смеялись. Могли завести в подвал, завязать глаза, руки и избивать», – добавила она.

    Татьяна уточнила, что издевательства и пытки прекращались, когда в лагерь приезжали с проверкой сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой. Украинские военные ужесточили издевательства над жителями Серебрянки во время отступления. Губернатор Богомаз заявил о росте жестокости ВСУ к мирным жителям Брянской области.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

