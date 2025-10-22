Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
«Единая Россия» поддержала проект бюджета с акцентом на соцрасходы
«Единая Россия» единогласно проголосовала за проект федерального бюджета в первом чтении. Партийная программа была учтена при подготовке документа совместно с Правительством и Минфином. В документе нашли отражение положения по социальной поддержке, национальной безопасности и реализации национальных проектов.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил: «Свое отражение в трехлетнем бюджете получили положения народной программы «Единая Россия». Он подчеркнул, что значительное финансирование сохранено для программ капитального ремонта школ, детсадов и колледжей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По его словам, «эта программа очень эффективная, люди за нее благодарны, поэтому депутатский контроль должен оставаться на самом высоком уровне».
Руководитель фракции Владимир Васильев назвал поддержку бюджета показателем ответственности депутатов и напомнил об усиленном контроле за расходованием средств, особенно на капремонт образовательных учреждений. Он выразил уверенность, что эффективное использование средств позволит увеличить бюджет под общественным контролем.
Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что ко второму чтению депутаты совместно с Правительством проработают дополнительные вопросы. Среди них – ассигнования на протезно-ортопедическую помощь, субсидии льготным категориям граждан на газоиспользующее оборудование, капремонт школ, поддержку фонда «Защитники Отечества», дорожную деятельность, лесоустройство, выплаты на ипотеку при рождении третьего и последующих детей в семьях ДФО и комплексное развитие сельских территорий.
Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров подчеркнул, что для партии главным остается реализация Послания Президента и его поручений. По его словам, «главный приоритет бюджета – граждане нашей страны». Макаров указал, что расходы бюджета растут, инвестируются в социальную политику, здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ, сельское хозяйство и рыбную отрасль. Он уточнил, что ежемесячные пособия получают 10 млн детей, а ежегодная семейная выплата введена для 11 млн детей. В бюджете заложены средства на материнский капитал, социальный контракт и долговременный уход.
Расходы на здравоохранение составят 1,6 трлн рублей: увеличится число перинатальных центров, роддомов, детских больниц и ФАПов. В образовании продолжится капремонт и строительство школ и детсадов. К 2026 году появится на 210 детских садов больше, чем сейчас.
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета Российской Федерации на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.