Госдума одобрила бюджет России на 2026–2028 годы

Tекст: Валерия Городецкая

Документ предусматривает рост ВВП в 2026 году на 1,3%, а к концу трехлетнего периода – почти на 7%, достигнув в номинальном выражении около 276 трлн рублей, передает ТАСС.

Согласно проекту, доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году – 42,9 трлн рублей, в 2028 году – 45,9 трлн рублей. В составе доходов нефтегазовые поступления прогнозируются на уровне 8,918 трлн рублей в 2026 году, 9,050 трлн рублей в 2027 году и 9,704 трлн рублей в 2028 году. Ненефтегазовые доходы вырастут с 31,364 трлн рублей в 2026 году до 36,164 трлн рублей в 2028 году.

Расходы бюджета запланированы на уровне 44,069 трлн рублей в 2026 году, 46,096 трлн рублей в 2027 году и 49,383 трлн рублей в 2028 году. Дефицит бюджета в 2026 году составит 3,786 трлн рублей, в 2027 году – 3,185 трлн рублей, в 2028 году – 3,513 трлн рублей. В прогнозе документа инфляция в указанные годы ожидается на уровне 4%.

Ранее Госдума утвердила изменения в бюджет на 2025 год, предусматривающие снижение доходов до 36,562 трлн рублей, при сохранении расходов на отметке 42,3 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин сообщал, что новый бюджет нацелен на решение стратегических задач.