  • Новость часаПесков: Ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спасением для нефтяного рынка станут США
    Трампа обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома
    На митинге в Берлине Мерца сравнили с Гитлером
    Пенсию Пугачевой заморозили
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    Трамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Пашинян пообещал открыть «маршрут Трампа» за два-три года
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Беженцы из Эритреи принесли в Белоруссию избитого до смерти в Латвии товарища
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе «Владивосток – Хабаровск» движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живёт, пусть его золотая эпоха и миновала.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    22 октября 2025, 11:41 • Новости дня

    Обвиняемый в получении взяток от Ura.ru полицейский пошел на досудебное соглашение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-руководитель отдела угрозыска отдела полиции в Екатеринбурге Андрей Карпов, которого обвиняют в получении взятки от редактора Ura.ru, решил заключить досудебное соглашение, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

    Карпов пошел на досудебное соглашение, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Согласно версии следствия, Карпов получал деньги за передачу ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции Ura.ru Денису Аллаярову.

    Ранее Карпову предъявили обвинение в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника Ura.ru.

    Ранее дело Аллаярова отправили с утвержденным обвинением в суд. Сам редактор жаловался на нарушения при расследовании дела.

    21 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать в Абу-Даби

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.

    Дуров сообщил о своей инициативе в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал он.

    Ранее Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Напомним, грабители использовали автовышку для проникновения в Лувр, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.

    Расследованием ограбления музея занялись более 60 следователей.

    Комментарии (17)
    21 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    @ REUTERS/Bogdan Cristel

    Tекст: Валерия Городецкая

    На нефтеперерабатывающих заводах Венгрии и Румынии, где перерабатывалась российская нефть, произошли два серьезных инцидента, причины пока не установлены.

    В понедельник на территории Восточной Европы зафиксированы два ЧП на нефтеперерабатывающих заводах, передает «Коммерсант». В полдень взрыв прогремел на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а в ночь на вторник в венгерском городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта загорелся завод MOL.

    В Венгрии для локализации пожара на объекте задействовали 17 пожарных расчетов, а также собственные силы предприятия. По словам представителей MOL, объекты, не пострадавшие от пожара, постепенно возобновляют работу, ущерб от ЧП оценивается. Компания не исключает использования стратегических резервов для снабжения страны топливом.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заверил, что поставки топлива в Венгрию в порядке, а обстоятельства пожара расследуются максимально тщательно. Причина инцидента пока не установлена. Завод MOL перерабатывает преимущественно российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба».

    В тот же день, 20 октября, около полудня произошел взрыв на румынском заводе Petrotel-Lukoil, управляемом дочерней компанией «Лукойла». В момент взрыва предприятие не работало из-за плановой остановки, однако пострадал 57-летний рабочий. Он получил серьезные травмы ноги и головы.

    Причины обоих инцидентов официально не названы, неизвестно, связаны ли они друг с другом. На обоих заводах перерабатывалась российская нефть.

    Ранее Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    Комментарии (27)
    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом страны – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.

    «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.

    Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    Комментарии (24)
    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Комментарии (15)
    21 октября 2025, 19:27 • Новости дня
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года

    ЕК сообщила о выделении Украине 178 млрд евро с 2022 года

    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз оказал Украине финансовую поддержку в размере почти 178 млрд евро, что превышает объем помощи со стороны других стран мира.

    Евросоюз с начала конфликта выделил Украине почти 178 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

    По словам Домбровскиса, «всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи – больше, чем любая другая страна мира». Он подчеркнул, что ЕС сохраняет лидирующую позицию по объему поддержки Украины среди всех государств.

    Финансирование включает прямую финансовую помощь, гуманитарные программы и поддержку инфраструктуры. Домбровскис добавил, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву и в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза рассматривают вариант выделения Киеву 6 млрд евро из доходов по замороженным российским активам. Решение по этому вопросу планируют принять в ускоренном порядке.

    Комментарии (7)
    21 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    Заслуженный юрист разъяснил, как разнять подростковую драку и не нарушить закон

    Юрист Соловьев рассказал, что можно и нельзя делать при попытке разнять дерущихся детей

    Заслуженный юрист разъяснил, как разнять подростковую драку и не нарушить закон
    @ Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Разнимать дерущихся подростков следует с осторожностью – не превышая мер необходимой обороны. В первую очередь надо вызвать полицию, привлечь свидетелей и действовать так, чтобы не причинить вреда детям. Любое применение силы может быть расценено как противоправное, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.

    «Российское законодательство ставит детей под особую уголовно-правовую защиту. Поэтому преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, влекут более строгую ответственность. Это распространяется и на женщин в состоянии беременности, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ветеранов Великой Отечественной войны. Это особые категории уголовно-правовой защиты», – говорит Соловьев.

    Однако, продолжает собеседник, случаются ситуации, когда подростки нападают на взрослого, дерутся друг с другом, совершают преступления. Чтобы предотвратить нарушение закона, необходимо исходить из норм законодательства о необходимой обороне. Это значит, что характер оборонительных действий должен соответствовать характеру нападения. Например, если подростки нападают с кулаками, а взрослый применяет железный прут, это будет расценено как преступление, и взрослый будет отвечать по всей строгости закона.

    «Поэтому изначально оглядываемся вокруг, смотрим, есть ли камеры, есть ли свидетели, что в руках у подростков, какие действия они совершают. Не нужно пренебрегать оценкой ситуации, на это потребуется три-пять секунд. Также необходимо оценить, нет ли риска самому стать жертвой драки», – делится юрист.

    Для немедленного прекращения противоправных действий или драки, советует эксперт, сначала следует привлечь внимание правонарушителей к ситуации. Например, можно объявить о намерении вызвать полицию и действительно это сделать. При необходимости надо обеспечить потерпевших медицинской помощью, зафиксировать события на фото и составить заявление в полицию с описанием всех обстоятельств. Обязательно следует привлечь к ситуации свидетелей.

    «Если ребенок явно слабее или младше, и вы, например, хватаете его за ухо и тянете – это может рассматриваться как противоправное действие. Допустимо отрывать ребенка от другого, если они дерутся, и лишь в объеме необходимом для защиты. Не рекомендую применять побои или иные жестокие меры «охлаждения» к ребенку, допустимы мягкие ограничительные действия  – можно облить его водой или ограничить в движении. Вы можете его обхватить, чтобы он ничего не делал, но бить, толкать, пинать, хватать за выпирающие части тела не стоит. Потому что в итоге ваше поведение может быть расценено негативно, в том числе перевернуто с ног на голову – показания выстроят так, что вы еще и педофилом окажетесь», – предупреждает Соловьев.

    Он советует действовать строго в рамках закона: привлечь внимание прохожих, вызвать полицию и сообщить участникам конфликта, что вызов уже сделан, потребовав прекратить противоправные действия. Если дерутся маленькие дети, их можно и нужно разнять, но без наказаний, физического воздействия и грубой брани. Ведь если подобное поведение попадет на камеры наблюдения, за нецензурные выражения или мелкое хулиганство придется отвечать самому.

    «Применение физической силы возможно только в крайнем случае, когда мы видим, что подростки вооружены, у них есть предметы, которые они используют в качестве оружия: ножи, биты, железные прутья, и есть реальная угроза жизни и здоровью тех, на кого они нападают. Вот в этом случае ваш гражданский долг и обязанность – вмешаться и методами, которые не превышают характер нападения, постараться пресечь эти противоправные действия. В данном случае ваше поведение будет правомерным. Опять-таки, действуют абсолютно все те же принципы крайней необходимости и необходимой обороны, которые у нас есть в законе», – заключил юрист.

    Ранее в сельской школе Бурятии произошел конфликт между учеником и учителем физики, который закончился применением физической силы, что привело к тяжелой травме у учащегося. Мальчик в результате драки получил перелом кисти и был госпитализирован. В Сети сообщают, что группа учеников затащила учителя в раздевалку, где один из подростков напал на педагога. Сам конфликт якобы был спровоцирован подзатыльником ребенку незадолго до инцидента.

    Комментарии (27)
    21 октября 2025, 20:11 • Новости дня
    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Владимира Путина

    Аналитик Исмагилова: Заявление Сикорского о самолете Путина может спровоцировать конфликт с Трампом

    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Владимира Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отказ Варшавы гарантировать свободный пролет борта Владимира Путина в Венгрию – это очередной пример польской дипломатической истерии, который может привести к конфликту между Варшавой и президентом США Дональдом Трампом, сказала газете ВЗГЛЯД аналитик Кристина Исмагилова. Ранее об отказе гарантировать свободный пролет самолета российского президента над Польшей заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    «Оценивая угрозы Сикорского относительно возможного захвата борта российского президента, стоит учитывать, что глава польского МИД вообще известен подобным заявлениями на грани фола. По сути, это лишь очередной образчик польской дипломатической истерии», – считает аналитик Кристина Исмагилова, автор отраслевого Telegram-канала «Варшавская русалка».

    По ее словам, Польша «выступает с позиции так называемых ястребов войны, которые болезненно воспринимают любые попытки диалога между Россией и США».

    «Основной задачей Сикорского, как, наверное, одного из самых ярых русофобов в польской политической среде – поддерживать информационный шум, постоянно напоминать о «российской угрозе» и неизбежности конфронтации. Сюда же вписывается риторика и относительно украинского диверсанта по делу «Северных потоков», и недавний визит главы МИД в британский парламент с демонстрацией «Герани», – пояснила эксперт.

    По ее словам, «открытый конфликт с Россией Польша позволить просто не может: вот и остается дергать тигра за хвост и ждать, чем закончится игра с огнем». Также заявление Сикорского можно расценивать как антитрамповский шаг, что не исключает конфликт Сикорского с президентом страны Каролем Навроцким, который довольно лоялен президенту США.

    «Возникает интересная коллизия: президент Навроцкий, избранный при активной поддержке Трампа, демонстрирует куда более прагматичную позицию по отношению к США», – подчеркнула собеседница.

    Она напомнила о неоднократных встречах Навроцкого с Трампом, который заверял коллегу «в поддержке безопасности Польши». «Навроцкий позиционирует себя как лидер из некой группы Трампа – правых консерваторов, набирающих популярность в Европе. Вполне логично, что со всеми этими вводными сейчас Навроцкий отмалчивается и ни в какие дипломатические склоки по украинскому конфликту особенно не вступает», – рассуждает эксперт.

    В то же время Сикорский, подчеркивает аналитик, представляет правительство левых, возглавляемое премьером Дональдом Туском, «а они и победе Трампа особенно не радовались и возможным урегулированием кризиса особо не воодушевлены».

    «Склоки внутри правящей верхушки в Польше продолжаются уже давно и власти не сходятся по очень многим вопросам, однако стоит помнить, что украинский конфликт и его последствия гораздо шире, чем один конкретный балаган в европейской стране. Именно поэтому, по сути, и сторона польского правительства, и сторона польского президента работают на то, чтобы конфликт продолжился, просто поддерживать его будет уже Европа, а не коллективный Запад», – полагает Исмагилова.

    Что касается стремления поляков к поддержке разных форм терроризма, включая невыдачу немцам украинца Владимира Журавлева по делу «Северных потоков», то «часть глубинной польской политики – готовность поддерживать любые действия против России».

    «Даже если они являются террористическими и направлены против интересов так называемых союзников по ЕС. Более того, для польских политиков интересы антироссийской борьбы важнее европейской солидарности и правосудия, вообще какого-либо здравого смысла», – считает аналитик.

    Эксперт отметила, что Польша «всегда стремилась играть роль передового форпоста Запада против России, и это желание толкает ее на поддержку самых радикальных и деструктивных действий». «Невыдача украинца Германии – это не просто юридическое решение, а политическое заявление: Польша готова покрывать террористов, если их действия направлены против России, и плевать, как это смотрится в глазах немцев», – полагает эксперт.

    О том, что заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорят о готовности Варшавы к терактам, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал министр.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил Лавров.

    Ранее в интервью «Радио Rodzina» в ответ на вопрос о возможном перелете самолета Владимира Путина в Будапешт Сикорский подчеркнул, что Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал», – заявил министр.

    Версии о возможном маршруте самолета российского лидера через Европу появились в контексте скорой возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Предварительная договоренность об этом саммите возникла в ходе недавней телефонной беседы обоих лидеров в конце прошлой недели.

    Комментарии (13)
    21 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов

    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Варламов и журналистка Анна Монгайт (признаны иноагентами в России) добавлены в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

    «Монгайт Анна Викторовна, 09.03 1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины. Варламов Илья Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва», – указано в перечне, передает ТАСС.

    Ранее Росфинмониторинг добавил экс-вице-премьера Альфреда Коха в список террористов и экстремистов.

    До этого Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина (оба признаны иноагентами в России) в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Варламова.

    Комментарии (21)
    21 октября 2025, 19:47 • Новости дня
    Аэропорт в Финляндии оказался на грани закрытия без рейсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аэропорт финского города Лаппеенранта может закрыться в связи с убытками из-за отсутствия туристов из России. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

    В 2011 году этот аэропорт был пятым по загруженности международным аэропортом в стране. Большая часть туристов приезжала из Санкт-Петербурга. В 2014 году поток российских туристов снизился, ситуация усугубилась во время пандемии и с началом СВО, передает ТАСС.

    На протяжении последних десяти лет власти ежегодно вкладывали около 12 млн евро в работу авиагавани, однако сейчас ЕС может не одобрить поддержку убыточных аэропортов за счет государственных средств.

    На данный момент самолеты из этого аэропорта летают только в Бергамо, однако к концу октября рейсы прекратятся. Дальнейшая работа аэропорта под угрозой. Мэр Лаппеенранта Туомо Саллинен рассматривает три варианта: выделить государственный кредит аэропорту, передать его на аутсорс или полностью закрыть.

    Ранее постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что решение Финляндии прекратить сотрудничество с Россией привело к серьезным экономическим трудностям в стране.

    В частности, курорт Иматра, который был популярен среди россиян, оказался в сложной финансовой ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрыв с Россией лишает Финляндию ресторанов.

    Комментарии (12)
    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    Комментарии (6)
    21 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер Иван Безбородов, получивший известность благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 39 лет в сентябре.

    Информацию о смерти популярного актера театра и кино Ивана Безбородова распространил портал «Кино-театр.ру», передает ТАСС. Уточняется, что Безбородов ушел из жизни еще в сентябре, однако подробности и причины смерти не раскрываются.

    Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года. В 2008 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, обучаясь на курсе профессора Г.А. Барышевой. С 2007 года актер был связан с Малым драматическим театром – Театром Европы.

    В фильмографии Безбородова числятся 18 работ, среди которых заметные роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей – 16», «Тайны следствия – 15», «Морские дьяволы – 3» и «Дорожный патруль – 2».

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра

    AFP: Ущерб от ограбления Лувра оценили в 88 млн евро

    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ущерб от ограбления Лувра, произошедшего 19 октября, составил 88 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

    Информация о размере ущерба появилась после официальных подсчетов, произведенных администрацией Лувра, сообщило AFP, передает ТАСС.

    Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби. Он назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 00:15 • Новости дня
    Трамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято

    Трамп заявил, что решение о встрече с Путиным пока не принято

    Трамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что еще не решил, состоится ли его встреча с российским лидером, и подчеркнул важность продуктивности такого диалога.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока определяет, стоит ли ему ехать на встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

    Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил: «Я не хочу понапрасну проводить встречу, я не хочу понапрасну тратить время. Посмотрим, что произойдет». Американский лидер добавил, что вопрос участия во встрече обсуждается и остается открытым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала слухи о срыве переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «инфобалаганом партии войны». Генсек НАТО Марк Рютте в ближайшие сутки совершит внеплановую поездку в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом.

    Сергей Лавров заявил, что позиция Польши по гарантиям безопасности для самолета Владимира Путина свидетельствует о готовности Варшавы к терактам. Радослав Сикорский предупредил, что самолет Владимира Путина может быть задержан в воздушном пространстве Польши.

    Эксперты считают, что угрозы Польши являются проявлением неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу.

    Комментарии (21)
    21 октября 2025, 15:54 • Новости дня
    Названа дата начала похолодания в Москве

    Вильфанд заявил о сохранении тепла в Москве до четверга

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие дни в столице ожидается температурный фон выше климатической нормы, что связано с поступлением теплого воздуха из Центральной Азии.

    Температура воздуха в Москве будет превышать многолетние значения на 1,5–2 градуса до четверга включительно, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что такие показатели связаны с восточным переносом воздушных масс из Центральной Азии.

    «Температура в Москве отличается от многолетних значений в положительную сторону. Во вторник, среду и четверг температура будет примерно 1,5–2 градуса выше нормы. И связано это с тем, что воздух перемещается с востока, из Центральной Азии», – отметил Вильфанд.

    Он добавил, что в ближайшие дни в столице сохранится облачная погода, осадки будут незначительными, а ночные температуры составят от трех до пяти градусов. Днем столбики термометров будут держаться на уровне шести-восьми градусов. Специалист подчеркнул, что из-за плотной облачности суточный ход температур будет незначительным, а солнечных лучей в эти дни москвичи не увидят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник москвичей ожидает пасмурный день с небольшими дождями. Температура воздуха поднимется до плюс восьми градусов. Ветер будет дуть с северо-востока с умеренной силой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске
    Орбан заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Трампа
    Неонацисты Британии планировали нападения на мигрантов и мечети
    США предложили использовать оружейный плутоний для реакторов АЭС
    План Лиз Трасс приучить японцев к британскому сыру провалился
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Олимпиаду-2032 решили провести на реке с крокодилами

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации