Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.2 комментария
OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
Разработчик систем искусственного интеллекта компания OpenAI анонсировала браузер Atlas, интегрированный с ChatGPT и доступный для пользователей Mac.
Новый продукт основан на движке Chromium, который также используется в Google Chrome, пишет Axios.
В браузере реализована боковая панель Ask ChatGPT, позволяющая задавать вопросы по содержанию просматриваемых страниц и получать быстрые ответы на основе искусственного интеллекта.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что ИИ открывает уникальную возможность переосмыслить, каким может быть браузер и как им пользоваться наиболее продуктивно.
Он также отметил, что Atlas будет доступен для пользователей Mac с ограничением режима агента только для подписчиков Plus и Pro. Альтман подчеркнул, что в будущем компания планирует выпустить Atlas для Windows и мобильных устройств.
В режиме агента браузер может самостоятельно выполнять определенные задачи, а пользователи получают возможность контролировать эти действия с помощью кнопок «взять под контроль» и «стоп».
В Atlas реализован инкогнито-режим, при котором история посещений не сохраняется и не связывается с аккаунтом ChatGPT. По умолчанию данные о просмотрах не используются для обучения моделей, если пользователь не дал специальное разрешение, а информация бизнес-пользователей не применяется вовсе.
Atlas также поддерживает сохранение паролей, файлов cookie и имеет опциональную функцию memories для глубокой персонализации. В рамках промо-акции OpenAI временно увеличит лимиты данных ChatGPT на семь дней для всех, кто установит Atlas браузером по умолчанию. Программа распространяется как для бесплатных, так и для платных пользователей.
Ранее миллиардер Илон Маск заявлял, что в будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.
До этого OpenAI запретила использовать образ Мартина Лютера Кинга – младшего для генерации видео в приложении Sora по требованию соответствующего фонда.