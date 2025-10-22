Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?3 комментария
В Перу ввели режим ЧП из-за всплеска преступности в Лиме
Власти Перу приняли решение ввести чрезвычайное положение в Лиме и Кальяо на 30 дней на фоне резкого роста числа нападений и протестов, сообщил президент республики Хосе Хери.
Власти Перу объявили чрезвычайное положение в Лиме и Кальяо сроком на тридцать дней из-за роста преступности, передает ТАСС. Президент Хосе Хери заявил: «Сегодня мы начинаем менять историю борьбы с преступностью в Перу. Одобренный Советом министров режим чрезвычайного положения в Лиме и Кальяо вступает в силу на 30 дней, начиная с 00:00 (08:00 мск). Этот шаг предполагает новый подход: мы переходим от обороны к наступлению в борьбе с преступностью».
Как уточняется, перечень мер, связанных с введением режима ЧП, будет опубликован в ближайшее время. Ожидается, что они затронут порядок охраны общественного порядка и расширят полномочия сил безопасности.
Ранее Хери сообщил о намерении обратиться в Конгресс за дополнительными законодательными полномочиями для усиления борьбы с вымогательствами, наемными убийствами и другими опасными преступлениями. По его словам, обеспечение внутренней безопасности остается приоритетом для правительства.
В последние годы ситуация с преступностью в Лиме серьезно ухудшилась – участились нападения, прошли забастовки транспортников и массовые акции протеста. Последняя крупная демонстрация 15 октября закончилась столкновениями, в результате которых погиб человек, более 110 получили травмы, среди них около 80 сотрудников полиции.
В должность президента Хери вступил после того, как прежняя глава государства Дина Болуарте была отстранена от власти 10 октября в результате импичмента, согласно Конституции Перу. На момент отставки Болуарте Хери был председателем конгресса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности. Херхе Хери принес присягу в качестве нового президента Перу.