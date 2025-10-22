  • Новость часаТрамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    22 октября 2025, 06:15 • Новости дня

    В Перу ввели режим ЧП из-за всплеска преступности в Лиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Перу приняли решение ввести чрезвычайное положение в Лиме и Кальяо на 30 дней на фоне резкого роста числа нападений и протестов, сообщил президент республики Хосе Хери.

    Власти Перу объявили чрезвычайное положение в Лиме и Кальяо сроком на тридцать дней из-за роста преступности, передает ТАСС. Президент Хосе Хери заявил: «Сегодня мы начинаем менять историю борьбы с преступностью в Перу. Одобренный Советом министров режим чрезвычайного положения в Лиме и Кальяо вступает в силу на 30 дней, начиная с 00:00 (08:00 мск). Этот шаг предполагает новый подход: мы переходим от обороны к наступлению в борьбе с преступностью».

    Как уточняется, перечень мер, связанных с введением режима ЧП, будет опубликован в ближайшее время. Ожидается, что они затронут порядок охраны общественного порядка и расширят полномочия сил безопасности.

    Ранее Хери сообщил о намерении обратиться в Конгресс за дополнительными законодательными полномочиями для усиления борьбы с вымогательствами, наемными убийствами и другими опасными преступлениями. По его словам, обеспечение внутренней безопасности остается приоритетом для правительства.

    В последние годы ситуация с преступностью в Лиме серьезно ухудшилась – участились нападения, прошли забастовки транспортников и массовые акции протеста. Последняя крупная демонстрация 15 октября закончилась столкновениями, в результате которых погиб человек, более 110 получили травмы, среди них около 80 сотрудников полиции.

    В должность президента Хери вступил после того, как прежняя глава государства Дина Болуарте была отстранена от власти 10 октября в результате импичмента, согласно Конституции Перу. На момент отставки Болуарте Хери был председателем конгресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности. Херхе Хери принес присягу в качестве нового президента Перу.

    21 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать в Абу-Даби

    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    @ ddp/Geisler/Dave Bedrosian/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.

    Дуров сообщил о своей инициативе в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    «С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал он.

    Ранее Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.

    Напомним, грабители использовали автовышку для проникновения в Лувр, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.

    Расследованием ограбления музея занялись более 60 следователей.

    21 октября 2025, 17:48 • Новости дня
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    @ REUTERS/Bogdan Cristel

    Tекст: Валерия Городецкая

    На нефтеперерабатывающих заводах Венгрии и Румынии, где перерабатывалась российская нефть, произошли два серьезных инцидента, причины пока не установлены.

    В понедельник на территории Восточной Европы зафиксированы два ЧП на нефтеперерабатывающих заводах, передает «Коммерсант». В полдень взрыв прогремел на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а в ночь на вторник в венгерском городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта загорелся завод MOL.

    В Венгрии для локализации пожара на объекте задействовали 17 пожарных расчетов, а также собственные силы предприятия. По словам представителей MOL, объекты, не пострадавшие от пожара, постепенно возобновляют работу, ущерб от ЧП оценивается. Компания не исключает использования стратегических резервов для снабжения страны топливом.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заверил, что поставки топлива в Венгрию в порядке, а обстоятельства пожара расследуются максимально тщательно. Причина инцидента пока не установлена. Завод MOL перерабатывает преимущественно российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба».

    В тот же день, 20 октября, около полудня произошел взрыв на румынском заводе Petrotel-Lukoil, управляемом дочерней компанией «Лукойла». В момент взрыва предприятие не работало из-за плановой остановки, однако пострадал 57-летний рабочий. Он получил серьезные травмы ноги и головы.

    Причины обоих инцидентов официально не названы, неизвестно, связаны ли они друг с другом. На обоих заводах перерабатывалась российская нефть.

    Ранее Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    21 октября 2025, 11:15 • Новости дня
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    Нейросеть помогла найти нациста – убийцу «последнего еврея в Виннице»
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ученые идентифицировали эсэсовца с культового снимка Холокоста, используя искусственный интеллект и помощь читателей, имя жертвы осталось неизвестным.

    Историк Юрген Маттеус с помощью нейросетей и читателей смог установить личность нациста, изображенного на знаменитой фотографии «Последний еврей в Виннице», пишет Deutsche Welle (признано СМИ-иноагентом).

    Ранее считалось, что снимок был сделан в украинской Виннице, однако в 2023 году выяснилось, что фото было сделано в Бердичеве летом 1941 года. Это открытие стало возможным после изучения дневников австрийского солдата Вальтера Матерна, где содержалась копия снимка с подписью о казни евреев силами СС в крепости Бердичева 28 июля 1941 года.

    В интервью журналистам Маттеус заявил, что этот шаг приближает «к исторической реальности Холокоста».

    «Это те моменты, когда историки – если я могу обобщить – думают: вот здесь я расширил границы нашего знания», – указал он.

    Благодаря подсказке учителя гимназии, узнавшего на фото родственника, удалось идентифицировать убийцу как Якобуса Оннена, бывшего эсэсовца из Восточной Фризии. Его личность подтвердила технология распознавания лиц на базе искусственного интеллекта.

    Оннен вступил в СА в 1931 году, затем перешел в СС и участвовал в массовых убийствах евреев в составе айнзацгруппы C. Он погиб в августе 1943 года, расследование в отношении него не проводилось. Все военные письма Оннена были уничтожены его сестрой, что затруднило реконструкцию событий.

    Имя жертвы с фотографии по-прежнему неизвестно, поскольку нацисты сознательно не вели учет расстрелянных в Восточной Европе. Маттеус отметил, что большинство жертв Холокоста в регионе остались безымянными, несмотря на усилия выживших и исследователей установить их личности.

    Историк выразил надежду, что междисциплинарное сотрудничество и технологии ИИ помогут восстановить имена погибших на других фотографиях, письмах и документах.

    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    21 октября 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил режиссера Никиту Михалкова высшим орденом страны – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

    Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовых актов.

    «За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Михалкова Никиту Сергеевича», – сказано в документе.

    Ранее Путин поздравил Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    21 октября 2025, 10:51 • Новости дня
    Болгария пообещала открыть небо для Путина

    Болгария разрешила пролет самолета Путина для встречи с Трампом

    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Болгарские власти готовы открыть небо для самолета с Владимиром Путиным для возможной встречи с Дональдом Трампом в Будапеште, заявил глава МИД Болгарии Георг Георгиев.

    По его словам, власти Болгарии разрешат пролет российского самолета с президентом России Владимиром Путиным для участия во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, передает «Интерфакс».

    Георгиев отметил: «Когда предпринимаются усилия для достижения мира, и условие для этого – проведение такой встречи, то наиболее логично – посредничать этой встрече всеми возможными способами». Он также задал риторический вопрос: «Как предлагается проводить встречу, если один из участников не может на нее попасть?»

    По данным издания Euractiv, пока от Москвы не поступало официального запроса на пролет воздушного судна через воздушное пространство Болгарии. У Болгарии нет общей границы с Венгрией, однако обе страны граничат с Сербией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    21 октября 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио

    CNN: Встречу Лаврова и Рубио перенесли на неопределенный срок

    Стало известно об отмене встречи Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, подготовка к которой велась в последние дни, была отложена на неопределенный срок, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, причины переноса пока не ясны, однако встреча точно не состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в понедельник отметил, что вопрос о месте и времени встречи по-прежнему остается открытым и находится в стадии обсуждения. По информации CNN, одной из причин разногласий между Лавровым и Рубио стал различный взгляд на пути урегулирования конфликта на Украине.

    Телеканал также отмечает, что перенос встречи может повлиять на перспективы будущих переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые могут пройти в Будапеште. После телефонного разговора министров американские чиновники сделали вывод, что позиция России по Украине не изменилась.

    Источник CNN добавил, что в нынешней ситуации госсекретарь США вряд ли будет советовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. Вместе с тем, возможен еще один телефонный разговор между Лавровым и Рубио в ближайшие дни.

    Ранее Рубио в беседе с Лавровым заявил, что будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине.

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    21 октября 2025, 19:27 • Новости дня
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года

    ЕК сообщила о выделении Украине 178 млрд евро с 2022 года

    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз оказал Украине финансовую поддержку в размере почти 178 млрд евро, что превышает объем помощи со стороны других стран мира.

    Евросоюз с начала конфликта выделил Украине почти 178 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

    По словам Домбровскиса, «всего Евросоюз уже предоставил Украине 178 млрд евро помощи – больше, чем любая другая страна мира». Он подчеркнул, что ЕС сохраняет лидирующую позицию по объему поддержки Украины среди всех государств.

    Финансирование включает прямую финансовую помощь, гуманитарные программы и поддержку инфраструктуры. Домбровскис добавил, что Евросоюз продолжит оказывать помощь Киеву и в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза рассматривают вариант выделения Киеву 6 млрд евро из доходов по замороженным российским активам. Решение по этому вопросу планируют принять в ускоренном порядке.

    21 октября 2025, 15:54 • Новости дня
    Названа дата начала похолодания в Москве

    Вильфанд заявил о сохранении тепла в Москве до четверга

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие дни в столице ожидается температурный фон выше климатической нормы, что связано с поступлением теплого воздуха из Центральной Азии.

    Температура воздуха в Москве будет превышать многолетние значения на 1,5–2 градуса до четверга включительно, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что такие показатели связаны с восточным переносом воздушных масс из Центральной Азии.

    «Температура в Москве отличается от многолетних значений в положительную сторону. Во вторник, среду и четверг температура будет примерно 1,5–2 градуса выше нормы. И связано это с тем, что воздух перемещается с востока, из Центральной Азии», – отметил Вильфанд.

    Он добавил, что в ближайшие дни в столице сохранится облачная погода, осадки будут незначительными, а ночные температуры составят от трех до пяти градусов. Днем столбики термометров будут держаться на уровне шести-восьми градусов. Специалист подчеркнул, что из-за плотной облачности суточный ход температур будет незначительным, а солнечных лучей в эти дни москвичи не увидят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник москвичей ожидает пасмурный день с небольшими дождями. Температура воздуха поднимется до плюс восьми градусов. Ветер будет дуть с северо-востока с умеренной силой.

    21 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов

    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Варламов и журналистка Анна Монгайт (признаны иноагентами в России) добавлены в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

    «Монгайт Анна Викторовна, 09.03 1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины. Варламов Илья Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва», – указано в перечне, передает ТАСС.

    Ранее Росфинмониторинг добавил экс-вице-премьера Альфреда Коха в список террористов и экстремистов.

    До этого Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина (оба признаны иноагентами в России) в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Варламова.

    21 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после тяжелого ранения, подтвердил, что подписывает контракт на прохождение военной службы.

    «Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», – заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, как принял решение вновь вернуться в армию, передает ТАСС.

    Писатель рассказал, что не шел к этому решению целенаправленно, а занимался лечением после тяжелых травм, включая девять переломов ног и повреждения позвоночника, грудины и ребер. По его словам, как только состояние здоровья позволило, он начал проходить медкомиссии, и последние попытки оказались успешными.

    Прилепин отметил, что обладает воинскими навыками и различными военными профессиями, которые могут быть востребованы. Он добавил, что готов выполнять любые задачи, которые ему поручат командиры.

    В пресс-службе писателя подтвердили, что он вернулся в Донбасс и находится в процессе оформления нового военного контракта. В ближайшие недели Прилепин будет проходить сборы и подготовку к службе. Кроме того, у писателя есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», где проходят обучение в том числе иностранные добровольцы.

    В 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции.

    Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб.

    21 октября 2025, 20:11 • Новости дня
    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Владимира Путина

    Аналитик Исмагилова: Заявление Сикорского о самолете Путина может спровоцировать конфликт с Трампом

    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Владимира Путина
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отказ Варшавы гарантировать свободный пролет борта Владимира Путина в Венгрию – это очередной пример польской дипломатической истерии, который может привести к конфликту между Варшавой и президентом США Дональдом Трампом, сказала газете ВЗГЛЯД аналитик Кристина Исмагилова. Ранее об отказе гарантировать свободный пролет самолета российского президента над Польшей заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    «Оценивая угрозы Сикорского относительно возможного захвата борта российского президента, стоит учитывать, что глава польского МИД вообще известен подобным заявлениями на грани фола. По сути, это лишь очередной образчик польской дипломатической истерии», – считает аналитик Кристина Исмагилова, автор отраслевого Telegram-канала «Варшавская русалка».

    По ее словам, Польша «выступает с позиции так называемых ястребов войны, которые болезненно воспринимают любые попытки диалога между Россией и США».

    «Основной задачей Сикорского, как, наверное, одного из самых ярых русофобов в польской политической среде – поддерживать информационный шум, постоянно напоминать о «российской угрозе» и неизбежности конфронтации. Сюда же вписывается риторика и относительно украинского диверсанта по делу «Северных потоков», и недавний визит главы МИД в британский парламент с демонстрацией «Герани», – пояснила эксперт.

    По ее словам, «открытый конфликт с Россией Польша позволить просто не может: вот и остается дергать тигра за хвост и ждать, чем закончится игра с огнем». Также заявление Сикорского можно расценивать как антитрамповский шаг, что не исключает конфликт Сикорского с президентом страны Каролем Навроцким, который довольно лоялен президенту США.

    «Возникает интересная коллизия: президент Навроцкий, избранный при активной поддержке Трампа, демонстрирует куда более прагматичную позицию по отношению к США», – подчеркнула собеседница.

    Она напомнила о неоднократных встречах Навроцкого с Трампом, который заверял коллегу «в поддержке безопасности Польши». «Навроцкий позиционирует себя как лидер из некой группы Трампа – правых консерваторов, набирающих популярность в Европе. Вполне логично, что со всеми этими вводными сейчас Навроцкий отмалчивается и ни в какие дипломатические склоки по украинскому конфликту особенно не вступает», – рассуждает эксперт.

    В то же время Сикорский, подчеркивает аналитик, представляет правительство левых, возглавляемое премьером Дональдом Туском, «а они и победе Трампа особенно не радовались и возможным урегулированием кризиса особо не воодушевлены».

    «Склоки внутри правящей верхушки в Польше продолжаются уже давно и власти не сходятся по очень многим вопросам, однако стоит помнить, что украинский конфликт и его последствия гораздо шире, чем один конкретный балаган в европейской стране. Именно поэтому, по сути, и сторона польского правительства, и сторона польского президента работают на то, чтобы конфликт продолжился, просто поддерживать его будет уже Европа, а не коллективный Запад», – полагает Исмагилова.

    Что касается стремления поляков к поддержке разных форм терроризма, включая невыдачу немцам украинца Владимира Журавлева по делу «Северных потоков», то «часть глубинной польской политики – готовность поддерживать любые действия против России».

    «Даже если они являются террористическими и направлены против интересов так называемых союзников по ЕС. Более того, для польских политиков интересы антироссийской борьбы важнее европейской солидарности и правосудия, вообще какого-либо здравого смысла», – считает аналитик.

    Эксперт отметила, что Польша «всегда стремилась играть роль передового форпоста Запада против России, и это желание толкает ее на поддержку самых радикальных и деструктивных действий». «Невыдача украинца Германии – это не просто юридическое решение, а политическое заявление: Польша готова покрывать террористов, если их действия направлены против России, и плевать, как это смотрится в глазах немцев», – полагает эксперт.

    О том, что заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорят о готовности Варшавы к терактам, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал министр.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил Лавров.

    Ранее в интервью «Радио Rodzina» в ответ на вопрос о возможном перелете самолета Владимира Путина в Будапешт Сикорский подчеркнул, что Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагский трибунал», – заявил министр.

    Версии о возможном маршруте самолета российского лидера через Европу появились в контексте скорой возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Предварительная договоренность об этом саммите возникла в ходе недавней телефонной беседы обоих лидеров в конце прошлой недели.

    21 октября 2025, 10:37 • Новости дня
    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии

    Юрай Цинтула получил 21 год тюрьмы за покушение на премьера Словакии Роберта Фицо

    Вынесен приговор стрелявшему в премьера Словакии
    @ Vaclav Salek/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Юрая Цинтулу, стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, приговорили к 21 году тюрьмы за террористическую атаку.

    Специализированный суд по уголовным делам в Банска-Быстрице вынес приговор 72-летнему Юраю Цинтуле, совершившему покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает Dennik N.

    Цинтула признан виновным в террористической атаке и приговорен к 21 году лишения свободы, передает ТАСС.

    По данным следствия, Цинтула 15 мая 2024 года несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, когда премьер вышел к собравшимся у дома культуры в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил тяжелые ранения, на месте происшествия стрелявший был задержан полицией.

    Судебный процесс стартовал 8 июля и проходил в Банска-Быстрице в условиях повышенных мер безопасности. Суд признал, что действия Цинтулы носили террористический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил тяжелое ранение в результате покушения, совершенного сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия».

    Министр обороны Роберт Калиняк весной этого года показал фотографии одежды Фицо со следами от пуль и кровью, чтобы опровергнуть сомнения в реальности нападения.

    Сам Роберт Фицо сообщил о новых попытках покушения на свою жизнь.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

