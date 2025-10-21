Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?0 комментариев
Определена дата начала судебного процесса по делу генерала Попова
Суд назначил предварительные слушания по делу Попова на 28 октября
Процесс по уголовному делу о коррупции в отношении экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова пройдет в 235-м гарнизонном военном суде в Москве 28 октября, сообщил его адвокат Денис Сагач.
Слушания будут проходить в закрытом режиме, добавил Сагач, передает ТАСС.
Защитник уточнил, что заседание начнется в 14.00 по московскому времени. На предварительных слушаниях суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для Попова.
После завершения предварительных слушаний станет известно, будет ли основной процесс по делу Попова открытым для СМИ и публики, добавил адвокат.
Ранее Попов отверг обвинения в коррупции.
Главная военная прокуратура сообщала, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.