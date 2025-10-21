Определена дата начала судебного процесса по делу генерала Попова

Суд назначил предварительные слушания по делу Попова на 28 октября

Tекст: Валерия Городецкая

Слушания будут проходить в закрытом режиме, добавил Сагач, передает ТАСС.

Защитник уточнил, что заседание начнется в 14.00 по московскому времени. На предварительных слушаниях суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для Попова.

После завершения предварительных слушаний станет известно, будет ли основной процесс по делу Попова открытым для СМИ и публики, добавил адвокат.

Ранее Попов отверг обвинения в коррупции.

Главная военная прокуратура сообщала, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.