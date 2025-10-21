Рябков заявил о важности ратификации соглашения с Венесуэлой

Tекст: Ольга Иванова

Ратификация соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой крайне важна в условиях беспрецедентного давления на Венесуэлу со стороны Соединенных Штатов, передает ТАСС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Государственной думе.

«Подобная синхронизация ратификационных процессов очень важна, на наш взгляд, в текущей обстановке, где Венесуэла является объектом беспрецедентного силового, в том числе прямого военного, давления со стороны Соединенных Штатов Америки», – подчеркнул Рябков. Он добавил, что принятие федерального закона о ратификации документа о стратегическом партнерстве будет замечено как союзниками, так и противниками России.

Рябков также заявил, что Россия и ее союзники должны создать надежный заслон враждебным планам США против Венесуэлы. Дипломат подчеркнул, что «мы должны приложить максимум, чтобы через нашу солидарность, через наше сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего, такими, как Боливарианская Республика Венесуэла, поставить надежный заслон поджигательским замыслам и гегемонизму, проявляемому Вашингтоном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Венесуэлой, подписанного в мае текущего года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена в ближайшее время рассмотреть этот документ.