С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.
Госдума приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков в рекламе
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает с 1 марта 2026 года включать в рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, предупреждение о вреде чрезмерного употребления.
Документ также устанавливает конкретные требования к размеру и продолжительности таких предупреждений. В частности, на радио предупреждение должно длиться не менее трех секунд, а на телевидении и в кино – не менее пяти секунд. Надпись должна занимать не менее 7% площади кадра или рекламного пространства, независимо от способа распространения рекламы. Закон также запрещает направлять рекламу тонизирующих напитков несовершеннолетним и указывать в ней на наличие биологически активных добавок или витаминов, передает РИА «Новости».
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила: «И здесь любые меры хороши, в первую очередь, запрет на продажу энергетиков детям, а также предупреждение в рекламе о чрезмерном употреблении тонизирующих напитков. И надеюсь, такая же предупредительная надпись появится и на упаковке». Она подчеркнула, что энергетики наносят непоправимый вред, особенно подросткам.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее пояснял, что неограниченное употребление энергетиков приводит к превышению безопасных уровней веществ, таких как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. По словам Леонова, регулярное и избыточное потребление этих компонентов может причинить серьезный вред здоровью.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.