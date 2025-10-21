Госдума приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков в рекламе

Tекст: Дарья Григоренко

Документ также устанавливает конкретные требования к размеру и продолжительности таких предупреждений. В частности, на радио предупреждение должно длиться не менее трех секунд, а на телевидении и в кино – не менее пяти секунд. Надпись должна занимать не менее 7% площади кадра или рекламного пространства, независимо от способа распространения рекламы. Закон также запрещает направлять рекламу тонизирующих напитков несовершеннолетним и указывать в ней на наличие биологически активных добавок или витаминов, передает РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина отметила: «И здесь любые меры хороши, в первую очередь, запрет на продажу энергетиков детям, а также предупреждение в рекламе о чрезмерном употреблении тонизирующих напитков. И надеюсь, такая же предупредительная надпись появится и на упаковке». Она подчеркнула, что энергетики наносят непоправимый вред, особенно подросткам.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее пояснял, что неограниченное употребление энергетиков приводит к превышению безопасных уровней веществ, таких как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. По словам Леонова, регулярное и избыточное потребление этих компонентов может причинить серьезный вред здоровью.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.