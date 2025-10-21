WSJ сообщила о скрытой борьбе за пост главы НАСА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр транспорта США Шон Даффи, исполняющий обязанности главы НАСА, и предприниматель Джаред Айзекман ведут борьбу за назначение на пост постоянного руководителя агентства, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Даффи сообщил коллегам о намерении возглавить NASA на постоянной основе. В то же время Айзекман, миллиардер и предприниматель, также претендует на этот пост, хотя его кандидатура ранее уже выдвигалась и была отозвана президентом США Дональдом Трампом.

В публикации подчеркивается, что советники и конгрессмены, представляющие интересы обоих кандидатов, в минувшие выходные связывались с администрацией Трампа, чтобы поддержать своих претендентов. «За кулисами оба мужчины борются за руководство NASA», – приводит газета слова источника.

По словам собеседников издания, окружение Даффи пыталось убедить Белый дом не поддерживать Айзекмана, утверждая, что последний использовал лоббистов и блогеров для продвижения своей кандидатуры. Айзекман опроверг сведения об использовании оплаченных посредников и заявил, что не делал заявлений о повторном выдвижении.

Ожидается, что администрация Трампа примет решение о новом главе НАСА в ближайшее время, поскольку срок временных полномочий Даффи завершается к концу года.

