С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
RT показал, как журналисты США начали говорить правду с помощью ИИ
RT ко дню рождения телеканала показал ролик, где американские телеведущие с помощью искусственного интеллекта озвучили неудобные вопросы о политике США.
RT показал уникальные кадры с ведущими телеканалов CNN, Fox News и MSNBC, которые отвечают на острые вопросы о политической ситуации в США, сообщает RT. Изображения американских журналистов были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, что позволило сделать контент ироничным и провокационным.
В ролике, созданном к двадцатилетию RT, телеведущие задают вопросы о темах, которые обычно не поднимаются в эфирах американских СМИ.
«Как заставить американских телеведущих говорить правду? Нам понадобилось немного магии ИИ, ирония и острая политическая повестка в США», – отмечает RT.
В ролике появились: Андерсон Купер, Кристиан Аманпур и Джейк Таппер с CNN, Пирс Морган, Рэйчел Мэддоу с MSNBC, Шон Хэннити с Fox News.