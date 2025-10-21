RT показал, как журналисты США начали говорить правду с помощью ИИ

Tекст: Елизавета Шишкова

RT показал уникальные кадры с ведущими телеканалов CNN, Fox News и MSNBC, которые отвечают на острые вопросы о политической ситуации в США, сообщает RT. Изображения американских журналистов были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, что позволило сделать контент ироничным и провокационным.

В ролике, созданном к двадцатилетию RT, телеведущие задают вопросы о темах, которые обычно не поднимаются в эфирах американских СМИ.

«Как заставить американских телеведущих говорить правду? Нам понадобилось немного магии ИИ, ирония и острая политическая повестка в США», – отмечает RT.

В ролике появились: Андерсон Купер, Кристиан Аманпур и Джейк Таппер с CNN, Пирс Морган, Рэйчел Мэддоу с MSNBC, Шон Хэннити с Fox News.



