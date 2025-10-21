В России запатентовали гражданский вариант БПЛА «Герань»

В России запатентовали гражданский БПЛА, похожий на «Герань-2»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в России разработали и запатентовали гражданский беспилотный летательный аппарат, конструктивно схожий с БПЛА «Герань-2». Новая машина может применяться для дистанционного мониторинга лесных массивов и доставки гуманитарных грузов на большие расстояния.

В описании патента указывается, что беспилотник относится к аппаратам гражданского назначения и предназначен для работы в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, геодезии и других отраслях.

Планер выполнен по схеме «летающее крыло» с треугольным крылом и цилиндрическим носом, а его конструкция включает композитные материалы и пенопластовый наполнитель.

В двигателе используются алюминиевые элементы, а воздушный винт изготовлен из авиационной древесины.

Дальность полета беспилотника достигает 1 800 км при полезной нагрузке от 50 до 90 кг. Устройство может применяться для картографирования сельскохозяйственных полей, мониторинга лесов, осмотра инженерных сетей и доставки гуманитарных грузов.

Разработчики особо отметили наличие помехозащищенного блока управления, что позволяет использовать аппарат даже при попытках блокировки сигнала, например, противодронными ружьями, которые могут применяться нарушителями для препятствия работе БПЛА при хищениях из нефтепроводов и газопроводов.

Запуск аппарата возможен с помощью пневматической установки, автомобиля или стартового ускорителя на твердом ракетном топливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе и предназначенный для ударов по опорным пунктам противника.

На одном из новых полигонов проводятся разработка и тестирование перспективных беспилотников с учетом опыта спецоперации на Украине. НПО машиностроения получило патент на новый беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем и аэродинамической схемой «утка».