Запорожская АЭС получила лицензию на хранение ядерного топлива
Запорожская атомная электростанция получила разрешение на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива сроком на 25 лет, что повысит безопасность объекта.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, передает ТАСС.
Документ был предоставлен в полном соответствии с требованиями российского законодательства и регулирующими документами в сфере атомной энергетики.
Срок действия лицензии составит 25 лет. Получение этого разрешения является важным этапом для долгосрочной и безопасной эксплуатации энергоблоков станции.
В сообщении станции говорится: «Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Лицензия предоставлена в полном соответствии с требованиями российского законодательства и регулирующими документами в области использования атомной энергии. Срок действия лицензии составляет 25 лет. Получение этого документа является ключевым этапом в обеспечении долгосрочной и безопасной эксплуатации энергоблоков станции».
На станции подчеркнули, что хранилище предназначено для безопасного размещения отработавшего топлива, что снизит риски для окружающей среды и повысит надежность работы объекта.
