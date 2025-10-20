  • Новость часаВ МККК назвали число вернувшихся с Украины при его содействии жителей Курской области
    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры
    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии
    Венгрия заявила о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Эксперты: Требование Трампа о Донбассе неприемлемо для России
    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    48 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    20 октября 2025, 06:38 • Новости дня

    Штурмовые группы «Севера» продвинулись сразу на нескольких направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска группировки «Север» заняли новые рубежи в Сумской и Харьковской областях, несмотря на попытки противника контратаковать и перебросить подкрепления.

    Ожесточенные бои продолжаются на всем участке фронта в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». Морские пехотинцы группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии ВКС России продвигаются в лесополосах. На правом фланге наступления штурмовые группы продвинулись на 100 метров. Противник провел четыре контратаки, три из которых были в районе Константиновки, еще одна – южнее Юнаковки. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением, противник с потерями отступил на исходные позиции.

    В районе Садков зафиксированы случаи смертей украинских военнослужащих из-за болезней и отсутствия медикаментов, а также самовольное оставление позиций из-за проблем с логистикой. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российская авиация и артиллерия наносили удары по скоплениям живой силы и техники в районе Искрисковщины.

    На Харьковском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвигаются на левом берегу реки Волчья в Волчанске и районе Тихого, действуя при поддержке авиации и расчетов ТОС-1А. На левобережье Волчанска воины продвинулись на 250 метров, зачистив свыше двух десятков зданий, в районе Тихого – еще на 400 метров. Для удержания плацдарма ВСУ перебрасывают подкрепления на юг Волчанска и к Тихому, задействованы подразделения бригады «Гарт».

    На участке Меловое-Хатнее российские штурмовики продвинулись на 400 метров в лесопосадках возле Отрадного, авиация уничтожила позиции противника в районе Двуречанского. На Липцовском участке изменений нет, украинская сторона активных действий не предпринимала. За сутки противник потерял более 210 человек, из которых свыше 130 в Сумской и более 80 в Харьковской областях. Также уничтожены артиллерийские орудия, БПЛА, склады и техника противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» зачистили около 40 зданий в Волчанске. Подразделения «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях. Бойцы «Севера» рассказали об использовании офицерских «штрафрот» ВСУ на Сумском направлении.

    19 октября 2025, 16:17 • Новости дня
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    @ 7777777kz/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные заняли промзону Херсона и дачные поселки на островах в низовьях Днепра, что фактически означает начало операции по освобождению города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, Вооруженные силы России взяли под контроль промышленную часть Херсона, расположенную на левом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что российские военные полностью контролируют дачные поселки на островах в низовьях Днепра, которые находятся от Херсона ниже по течению к Черному морю, передает ТАСС.

    Сальдо считает, что освобождение самого города Херсона уже начато.

    Губернатор подчеркнул, что эти территории важны для дальнейшего продвижения и полного освобождения города Херсона. Он добавил, что контролируемые районы формируют плацдарм для последующих операций.

    Ранее Владимир Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев.

    Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ.

    Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена».

    Комментарии (11)
    19 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    @ Роменська Міська Рада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиационного удара в районе Красноармейска был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, занимавшийся вопросами связи и кибербезопасности, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

    По его словам, российские войска ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова ударом фугасной авиационной бомбы, передает Lenta.ru.

    «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», – написал военкор.

    Также он подчеркнул, что украинские войска связи и кибербезопасности получают поддержку сразу от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ ударом ФАБ в ДНР и Харьковской области. ВКС России также нанесли удар ФАБ по взводу ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (15)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 20:31 • Новости дня
    Командир танка рассказал, как прикрыл экипаж отца при освобождении Волновахи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время освобождения Волновахи в 2022 году командир танка Богдан Бердянский прикрывал экипаж своего отца, когда у них закончился боекомплект.

    Отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат вместе в одной танковой роте с 2021 года, оба являются командирами танков, передает ТАСС. Богдан сообщил, что во время боев за Волноваху в 2022 году его танк прикрывал экипаж отца, когда у них закончился боекомплект.

    «Когда мы штурмовали центр города, у них закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», – рассказал старший сержант Богдан Бердянский.

    Богдан пошел на службу в 18 лет, а через месяц к нему присоединился отец. В том же батальоне служит и двоюродный брат Богдана. Отец и сын признают, что совместная служба придает им сил и уверенности. Роман Бердянский отметил: «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка – я ему помогаю, он мне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военный рассказал, что приветственный жест помог ему избежать гибели в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    Комментарии (7)
    19 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Российский боец без оружия уничтожил двух украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецкой народной республике российский боец с позывным «Перс» сумел ликвидировать двоих противников, оказавшись без автомата после атаки дрона, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец.

    По его словам, российский военнослужащий с позывным Перс сумел ликвидировать двух украинских бойцов в ДНР, несмотря на то что остался без оружия, сообщает РИА «Новости». Боец рассказал, что после атаки украинского FPV-дрона автомат Перса оказался прижат броней, и ему пришлось перемещаться в другое укрытие. Когда боец дошел до блиндажа, он заметил двух украинских военных и, чтобы сблизиться, притворился своим, сказав: «Хлопцы, я свой». Украинские бойцы впустили его, после чего «Перс» нанес удар ножом одному в шею, забрал автомат и ликвидировал второго противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу в рукопашном бою над бойцом ВСУ. Штурмовик описал рукопашную схватку, которая произошла в окопе у Александрополя. Российский танкист взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    Комментарии (4)
    19 октября 2025, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку

    Минобороны сообщило об освобождении Чунишино в ДНР и запорожской Полтавки

    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате активных наступательных действий подразделения ВС России взяли под контроль Чунишино в ДНР и Полтавку в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Чунишино в Донецкой народной республике, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Полтавка в Запорожской области.

    В районах Торецкого, Гришино, Новогригоровки, Новопавловки, Димитрова, Вольного, Новониколаевки и Красноармейска в ДНР поражены подразделения ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые, егерские и штурмовые бригады. Сообщается, что потери украинских формирований достигли 485 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

    Группировка «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение противнику в Сумской области. На Харьковском направлении были уничтожены подразделения тяжелой механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, потери которых превысили 210 военнослужащих, ликвидированы бронированные машины, автомобили и самоходная артиллерийская установка «Богдана».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 230 украинских военнослужащих, танк, две бронированные машины, 28 автомобилей, артиллерийское орудие, 11 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю, уничтожив до 205 военнослужащих противника, два танка, бронетехнику, в том числе произведенную в США, и несколько складов боеприпасов.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны Украины в районах населенных пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка в Запорожской области, Алексеевка и Приволье в Днепропетровской области.

    По данным источника, противник потерял более 380 военнослужащих, четыре бронированные машины, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия и склад материальных средств.

    Подразделения группировки войск «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово, Садовое в Херсонской области, а также Павловка и Малая Токмачка в Запорожской области. Уничтожены более 90 украинских военных, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, станции радиолокации и радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

    В сообщении отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах.

    Ранее российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

    Минобороны сообщило об освобождении Плещеевки в Донецкой народной республике.

    ВС России освободили населенные пункты Тихое и Песчаное в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    19 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара по Славянску в ДНР были уничтожены склады с вооружением, позиции техники и укрытия для украинских войск, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в результате удара по Славянску, находящемуся под контролем украинских военных, были уничтожены склады, техника и укрытия Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье нанесло удар по натовским самолетам в Кривом Роге.

    Комментарии (4)
    19 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении эшелона и ПВО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ударов в Сумской области были уничтожены позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, позиции противовоздушной обороны, полевые склады с горюче-смазочными материалами и эшелон с техникой Вооружённых сил Украины были уничтожены ударами в Сумской области, передает РИА «Новости». Лебедев сообщил, что ударам подверглись склады и пункты логистики, включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом, а также точки сосредоточения транспортных средств. Кроме того, были поражены позиции и узлы ПВО в приграничной полосе.

    Лебедев отметил, что удары также пришлись по полевым складам с горюче-смазочными материалами. О подробных последствиях и возможных потерях с украинской стороны информации пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье под Запорожьем уничтожило операторов дронов ВСУ. Подполье в Чернигове взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ. Подполье в Кривом Роге нанесло удар по самолетам НАТО.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 13:23 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» уничтожена установка HIMARS в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российская разведка обнаружила место стоянки реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кузьминское, расположенного в 133 км северо-восточнее Чернигова и в 18 км от государственной границы.

    После выявления цели расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был нанесен точечный ракетный удар по координатам стоянки. Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожение пусковой установки HIMARS.

    Кроме того, уничтожены два автомобиля повышенной проходимости, укрытие для личного состава и до пятнадцати боевиков киевского режима, находившихся в районе удара.

    ВКС России уничтожили базу ВСУ у Куриловки в Харьковской области.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили кабину управления, пусковую установку американского ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    Минобороны сообщило о поражении базы запуска беспилотников ВСУ под Харьковом ракетой «Искандер».

    Комментарии (7)
    19 октября 2025, 17:45 • Новости дня
    Бойцы ВС России прошли на корточках восемь километров в подземной трубе

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы провели уникальную операцию под Новомихайловкой, преодолев на корточках минное поле ВСУ по многокилометровой подземной трубе.

    Участники операции рассказали, что она была проведена бойцами группировки «Восток» в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

    Бойцы рассказали, что действия проходили в условиях строжайшей секретности и стали первыми подобного рода еще до аналогичных эпизодов в Авдеевке и Судже.

    Командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады, старший лейтенант Николай Токарчук подчеркнул, что «труба имела очень большое тактическое значение». По его словам, никакие видеозаписи, ни как они там находились и как выполняли задачу, никому не отправляли и не освещали это с целью внезапности.

    Военные прошли по трубе, проложенной под двухрядным минным полем ВСУ. «Противник вообще этого не ожидал», – отметил заместитель командира инженерного взвода 39-й бригады сержант Сергей Крымов.

    По словам Крымова, в трубу был помещен шланг от установки разминирования «Змей Горыныч», наполненный 840 кг взрывчатки. Шланг делили на секции и делали несколько выходов для разных подразделений, чтобы усилить мощность заряда и создать проход для штурмовых групп.

    Первый выход из трубы был произведен путем подрыва примерно через километр. После этого штурмовики атаковали и уничтожили вражеский опорный пункт в лесополосе. «Прошли по трубе, захватили лесополосу, выбили противника. А в дальнейшем по данной трубе осуществляли проход наших войск непосредственно к населенному пункту Новая Михайловка», – рассказал Токарчук.

    Военнослужащие прошли по воде в подземной трубе около восьми километров, продвигаясь на корточках. Бойцы отмечают, что условия были крайне сложными – невозможно было выпрямиться в полный рост, при этом приходилось нести снаряжение и воду.

    Ранее российские военные рассказали, что применили самодельную мототележку для доставки продовольствия и медикаментов по подземной трубе длиной несколько километров в Новомихайловке в ДНР.

    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Российские бойцы перемещались по газовым трубам в Купянске.

    Комментарии (2)
    19 октября 2025, 11:29 • Новости дня
    Российские войска разрезали единую оборону ВСУ в Красноармейске и Димитрове

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВС России по освобождению Новопавловки привела к разрыву оборонительной линии ВСУ в районе Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград), сообщил замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Дроботов.

    Российские войска благодаря освобождению Новопавловки под Красноармейском смогли разрезать единую оборону ВСУ в красноармейско-димитровской агломерации, передает ТАСС. Об этом рассказал заместитель командира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» Александр Дроботов.

    «Эти два населенных пункта (Красноармейск и Димитров) изолируются друг от друга, и единая система обороны разрывается», – заявил Дроботов. По его словам, после освобождения Новопавловки стало возможным разделить украинские силы, что усложнит координацию обороны ВСУ.

    Офицер отметил, что этот успех открывает возможности для дальнейшего наступления российских сил. Теперь основной задачей становится окружение Димитрова с целью дальнейшего продвижения на освобожденных территориях.

    Ранее ВС России освободили Новопавловку в Донецкой народной республике и Алексеевку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Московское в ДНР, зашли в восточные районы Димитрова и продолжают наступление в его жилых кварталах.

    Российские войска заняли несколько районов Красноармейска в ДНР, и город может быть полностью освобожден в ближайшее время.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке Вооруженных сил Украины к уличным боям в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    ВСУ использовали британские OneWeb для управления морскими дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные интегрировали терминалы OneWeb в систему управления морскими беспилотниками, что позволило использовать их в Черном море наряду со Starlink, сообщили в силовых ведомствах.

    ВСУ используют спутниковую сеть британской компании OneWeb для управления морскими беспилотными катерами в Черном море, передает РИА «Новости». По данным силовых ведомств, терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами и теперь служат резервным каналом связи, дополняя основную американскую систему Starlink.

    Собеседник агентства отметил: «Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink».

    В отличие от Starlink, OneWeb размещает свои спутники на средней околоземной орбите, что обеспечивает большее покрытие каждого спутника, однако требует более сложных и дорогих пользовательских терминалов.

    Силовые структуры сообщили, что российские военные захватили украинский безэкипажный катер, оснащенный терминалом OneWeb, в качестве трофея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия вывела на орбиту партию спутников связи OneWeb. В МИД России указывали на возможность нанесения удара по объектам в космосе, которые используются для боев на Украине. США угрожают российским спутникам, заявляя о готовности к ответным мерам.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Кнайсль назвала выбор Будапешта для саммита уступкой с российской стороны

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт был выбран местом российско-американского саммита и принят российской стороной, несмотря на статус Венгрии как члена НАТО, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, ранее, как ей рассказывали коллеги, местом саммита рассматривался Стамбул, но Турция также является членом НАТО, поэтому этот вариант был отклонен. Теперь же Россия и США согласились встретиться в Венгрии, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последние годы  «придерживалось практической нейтральности», заявила Кнайсль ТАСС.

    «Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии, как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы», – сказала она.

    Кнайсль напомнила и о хороших отношениях Орбана с президентами США и России, а также об активном участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в организации встречи. Сийярто часто посещает Москву и выражает явный энтузиазм по поводу предстоящего саммита, резюмировала дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    ВСУ лишились последнего плацдарма на правом берегу Волчьей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потеря Тихого в Харьковской области приведет к тому, что украинские военные будут вынуждены оставить последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ могут потерять последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья в случае окончательной утраты контроля над районом Тихого, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили, что командование украинской армии поставило задачу вернуть этот район любой ценой.

    Для контратак в район были направлены подразделения одиннадцатого погранотряда, усиленные бойцами 157-й отдельной механизированной бригады. Собеседник агентства заявил: «Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого. Для проведения контратак задействованы подразделения 11-го погранотряда, усиленные личными составом 157-й отдельной механизированной бригады. Полная утрата контроля над этим районом лишит ВСУ последнего крупного плацдарма на правом берегу реки Волчья».

    По словам источника, в районе Тихого бойцы подразделения «Север» продвинулись на 300 метров и успешно отразили одну из контратак украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» зачистили около 40 зданий в Волчанске. Военные «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях. Бойцы «Севера» рассказали о наличии в рядах ВСУ офицерских «штрафрот» на Сумском направлении.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Красного Лимана сократилось до 4 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом в ДНР в некоторых местах составляет всего четыре километра, сообщили в силовых структурах.

    Российские силовые структуры заявили о существенном сокращении дистанции до Красного Лимана в Донецкой народной республике. В отдельных направлениях расстояние между российскими позициями и городом теперь составляет не более четырех километров, передает ТАСС.

    Командование и штабы 53-й и 60-й механизированных бригад ВСУ начали отходить из Красного Лимана в тыловые районы из-за угрозы потери города.

    Комментарии (0)
