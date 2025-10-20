Tекст: Дмитрий Зубарев

Ожесточенные бои продолжаются на всем участке фронта в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». Морские пехотинцы группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии ВКС России продвигаются в лесополосах. На правом фланге наступления штурмовые группы продвинулись на 100 метров. Противник провел четыре контратаки, три из которых были в районе Константиновки, еще одна – южнее Юнаковки. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением, противник с потерями отступил на исходные позиции.

В районе Садков зафиксированы случаи смертей украинских военнослужащих из-за болезней и отсутствия медикаментов, а также самовольное оставление позиций из-за проблем с логистикой. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, российская авиация и артиллерия наносили удары по скоплениям живой силы и техники в районе Искрисковщины.

На Харьковском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвигаются на левом берегу реки Волчья в Волчанске и районе Тихого, действуя при поддержке авиации и расчетов ТОС-1А. На левобережье Волчанска воины продвинулись на 250 метров, зачистив свыше двух десятков зданий, в районе Тихого – еще на 400 метров. Для удержания плацдарма ВСУ перебрасывают подкрепления на юг Волчанска и к Тихому, задействованы подразделения бригады «Гарт».

На участке Меловое-Хатнее российские штурмовики продвинулись на 400 метров в лесопосадках возле Отрадного, авиация уничтожила позиции противника в районе Двуречанского. На Липцовском участке изменений нет, украинская сторона активных действий не предпринимала. За сутки противник потерял более 210 человек, из которых свыше 130 в Сумской и более 80 в Харьковской областях. Также уничтожены артиллерийские орудия, БПЛА, склады и техника противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы «Севера» зачистили около 40 зданий в Волчанске. Подразделения «Севера» продвинулись в Сумской и Харьковской областях. Бойцы «Севера» рассказали об использовании офицерских «штрафрот» ВСУ на Сумском направлении.