Путин назвал первопричину острых мировых конфликтов начала XXI века

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что несмотря на последовательную позицию Москвы, добиться утверждения принципа неделимости безопасности не удалось. Он подчеркнул, что безопасность одних стран не может быть построена за счет других, иначе ее не будет ни у кого.

«Наша страна последовательно отстаивала и отстаивает принцип неделимости безопасности. Не раз говорил: безопасность одних не может быть обеспечена за счет других. В противном случае безопасности нет вообще, нет ни для кого. Добиться утверждения такого принципа не удалось», – цитирует президента сайт Кремля.

По словам главы государства, эйфория и неограниченное стремление к власти со стороны тех, кто считал себя победителем после холодной войны, привели к навязыванию односторонних представлений о безопасности. Это, как заявил Путин, стало «подлинной, корневой первопричиной не только украинского, но и многих других острых конфликтов XX и начала XXI века».

«В результате, как мы и предупреждали, в безопасности не чувствует себя сегодня вообще никто. Пора вернуться, что называется, к истокам, исправить совершенные ошибки», – сказал он.

Ранее Путин заявил об отсутствии единого видения будущего мироустройства.