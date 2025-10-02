В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин назвал первопричину острых мировых конфликтов начала XXI века
Президент России Владимир Путин на форуме «Валдай» подчеркнул, что отсутствие единого подхода к безопасности привело к современным острым конфликтам, включая ситуацию на Украине.
Путин отметил, что несмотря на последовательную позицию Москвы, добиться утверждения принципа неделимости безопасности не удалось. Он подчеркнул, что безопасность одних стран не может быть построена за счет других, иначе ее не будет ни у кого.
«Наша страна последовательно отстаивала и отстаивает принцип неделимости безопасности. Не раз говорил: безопасность одних не может быть обеспечена за счет других. В противном случае безопасности нет вообще, нет ни для кого. Добиться утверждения такого принципа не удалось», – цитирует президента сайт Кремля.
По словам главы государства, эйфория и неограниченное стремление к власти со стороны тех, кто считал себя победителем после холодной войны, привели к навязыванию односторонних представлений о безопасности. Это, как заявил Путин, стало «подлинной, корневой первопричиной не только украинского, но и многих других острых конфликтов XX и начала XXI века».
«В результате, как мы и предупреждали, в безопасности не чувствует себя сегодня вообще никто. Пора вернуться, что называется, к истокам, исправить совершенные ошибки», – сказал он.
Ранее Путин заявил об отсутствии единого видения будущего мироустройства.