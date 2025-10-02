Депутат: Трамп был и остался нью-йоркским барыгой

Депутат Колесник: Передача ракет Украине способна разрушить миротворческие усилия Дональда Трампа

«В разведке есть принцип: прежде чем куда-то войти, подумай, как выйти. Выход для президента США в плане возможности участия в процессе урегулирования конфликта на Украине постепенно начинает закрываться», – считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что американская сторона давно предоставляет разведданные Киеву и продолжает это делать при Дональде Трампе.

Этот факт, как и возможная поставка Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, противоречат миротворческим усилиям Дональда Трампа. «Если Штаты передадут оружие ВСУ, кто будет заниматься наведением? Украинские военные не справятся с задачей. Скорее всего, им потребуется западная помощь», – сказал Колесник, напомнив об опыте применения иностранными специалистами с территории страны ракет Storm Shadow, ATACMS.

«Мы постепенно узнаем мотивы американского лидера и то, что он за продолжение конфликта. Его интерес понятен: Вашингтон поставляет оружие Европе, та платит и фактически принимает участие в боевых действиях. Пока все говорит о том, что Трамп как был нью-йоркским барыгой, так им и остается», – рассуждает собеседник. «В этой ситуации нам нужно исходить из собственных интересов и надеяться только на себя. У нас много друзей, но есть два союзника – армия и флот», – заключил Колесник.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США используют эту тему.