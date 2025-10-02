В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.16 комментариев
Экс-мэр Барселоны задержана среди активистов флотилии «Сумуд»
Экс-мэр Барселоны Колау задержана Израилем среди активистов флотилии «Сумуд»
Бывший мэр Барселоны Ада Колау оказалась среди задержанных участников гуманитарной флотилии «Сумуд» («Флотилии стойкости»), пытавшейся прорвать блокаду Газы и доставить помощь населению.
Израильские военные задержали активистов флотилии «Сумуд», направлявшейся к берегам Газы, передает ТАСС.
Ада Колау в последнем видео, опубликованном в соцсетях, заявила: «Если вы смотрите это видео, это значит, что Израиль нас незаконно задержал».
По данным министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, власти страны знают о 65 испанцах, находившихся на борту судов флотилии. После инцидента МИД Испании вызвал временную поверенную в делах Израиля для объяснений.
Информационный комитет международной миссии ранее сообщил, что израильские военные перехватили девять судов флотилии и задержали 70 активистов.
Флотилия «Сумуд» отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября, в ее составе было более 40 судов, в том числе с шведской правозащитницей Гретой Тунберг на борту.
Миссия флотилии ставила цели прорвать морскую блокаду анклава и доставить гуманитарную помощь жителям Газы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля ранее обозначили, что собираются поместить Грету Тунберг в спецприемник для террористов.
Правозащитники, прибывшие на судах «Флотилии стойкости» к берегам Израиля, отказались разгружать гуманитарный груз для сектора Газа в порту Ашкелона.
Военно-морские силы Израиля задержали несколько судов из состава «Флотилии стойкости», при этом активисты, включая Тунберг, сейчас живы и здоровы, по заверению израильских властей
Гуманитарную флотилию «Сумуд» остановили израильские военные корабли, а всех пассажиров решено депортировать в страны Европы.