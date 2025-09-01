Израиль собрался посадить Грету Тунберг в спецприемник для террористов

Tекст: Ирма Каплан

Среди прочих, к Тунберг присоединились Лиам Каннингем, актер «Игры престолов», и Ада Колау, бывший мэр Барселоны, ради того, что они называют «крупнейшей миссией солидарности» в истории, пишет британская Telegraph.

Ожидается, что 4 сентября десятки кораблей отправятся в Газу из Туниса и других портов Средиземного моря, чтобы присоединиться к Глобальной флотилии Сумуд, цель которой – прорвать блокаду Газы в знак символического протеста против войны и тяжелых гуманитарных условий.

Но Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности Израиля, планирует представить премьер-министру Биньямину Нетаньяху планом содержания активистов в суровых условиях «террористического уровня» в спеццентрах под стражей для женщин «Кциот» и «Деймон», по данным одной из крупнейших израильских газет Israel Hayom.

План предусматривает захват десятков судов и их использование для создания «морских сил в целях проведения полицейских операций».

«После нескольких недель, проведенных в «Кциоте» и «Деймоне», они пожалеют о том, что приехали сюда. Мы должны лишить их желания предпринять еще одну попытку», – заявили приближенные Бен-Гвира.

Израиль заявил, что ввел водную блокаду сектора Газа, чтобы предотвратить контрабанду оружия движению ХАМАС и другим террористическим группировкам. Страну также обвиняют в том, что она провоцирует голод в секторе, блокируя оказание помощи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными.

Французский врач Батист Андре рассказал о насилии и лишениях после задержания израильскими военными во время попытки попасть в Газу по морю. Пассажирам задержанного Израилем гуманитарного судна мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.